Сольвычегодск - такие на вымирают

Журналисты портала fishki.net поиздевались над старинным Сольвычегодском, городом, где кочумал в ссылке сам Сталин, поставив его на первое место в рейтинге вымирающей российской провинции.

Разоблачает происки насмешников издание «Регион29»:

- Главным критерием отбора в список вымирающих городов стало число жителей. Правда, в нём автор рейтинга сослался на данные на 1 января 2017 года, согласно которым численность населения — 2098 человек. Хотя, как «Региону 29» сообщили в администрации МО «Сольвычегодское», на 1 января 2018-го в административном центре живёт 2575 человек, а по всему муниципальному образованию — 5161 северянин.

526-летний Сольвычегодск в списке — ещё не самый древний. Например, город Ладушкин в Калининградской области, замыкающий список, в древности назывался Людвигсортом, который был основан в 1314 году. Отметим, что Сольвычегодск входит в число малых исторических городов России, а также — в топ-10 малых городов, популярных у туристов. Туристов туда привлекает бальнеологический курортный городок и архитектурные памятники XVI–XVIII веков. Кстати, недавно стало известно, что в историческом центре городка, доме купца Зосимы Хаминова, откроется гостиница. А в 2019 году столетие отпразднует Сольвычегодский историко-художественный музей.

Тем не менее, у Сольвычегодска есть свои проблемы. Например, в части сохранения архитектурного наследия. Об этом читайте здесь.