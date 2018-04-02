Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Сольвычегодск - такие на вымирают

Журналисты портала fishki.net поиздевались над старинным Сольвычегодском, городом, где кочумал в ссылке сам Сталин, поставив его на первое место в рейтинге вымирающей российской провинции.

Разоблачает происки насмешников издание «Регион29»:

- Главным критерием отбора в список вымирающих городов стало число жителей. Правда, в нём автор рейтинга сослался на данные на 1 января 2017 года, согласно которым численность населения — 2098 человек. Хотя, как «Региону 29» сообщили в администрации МО «Сольвычегодское», на 1 января 2018-го в административном центре живёт 2575 человек, а по всему муниципальному образованию — 5161 северянин.

526-летний Сольвычегодск в списке — ещё не самый древний. Например, город Ладушкин в Калининградской области, замыкающий список, в древности назывался Людвигсортом, который был основан в 1314 году. Отметим, что Сольвычегодск входит в число малых исторических городов России, а также — в топ-10 малых городов, популярных у туристов. Туристов туда привлекает бальнеологический курортный городок и архитектурные памятники XVI–XVIII веков. Кстати, недавно стало известно, что в историческом центре городка, доме купца Зосимы Хаминова, откроется гостиница. А в 2019 году столетие отпразднует Сольвычегодский историко-художественный музей.

Тем не менее, у Сольвычегодска есть свои проблемы. Например, в части сохранения архитектурного наследия. Об этом читайте здесь.

17 май 09:22 | : Экономика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске пройдет 1-й фестиваль морского флота Арктики (+ документальный фильм "Крещеные Севером")
«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (137)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20