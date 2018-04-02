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Замена лифтов в Архангельске и Северодвинске: где и когда?

В Архангельской области продолжается реализация программы замены лифтового оборудования. Оборудование для реализации первого этапа уже поступило в Архангельск, в ближайшее время подрядчики ООО «Мосрегионлифт» будут готовы приступить к монтажу.

В течение 2018 года Фонд капитального ремонта Архангельской области заменит 300 лифтов – 150 подъемников в 29 многоквартирных домах Архангельска (список можно прочесть здесь>>>) и 150 – в 44 домах Северодвинска (список здесь>>>).

У жителей региона возникает множество вопросов о том, как это происходит, и в какие сроки. Поясним некоторые принципиально важные моменты.

Процесс замены лифта занимает немало времени. Физически это – 70 дней, когда идут монтажные и пуско-наладочные работы, а также процедуры, необходимые для ввода лифта в эксплуатацию, и комиссионная приемка работ.

Длительность обусловлена серьезным ужесточением правил ввода в эксплуатацию лифтового оборудования, которые в 2017 году утвердило Правительство Российской Федерации.

Подрядчику необходимо изучить проектную документацию и закупить оборудование, после его поставки происходит демонтаж старых и установка новых кабин. В течение всего периода проведения работ за процессом следят организации, осуществляющие строительный контроль. После установки подрядчик предъявляет лифт испытательной лаборатории, которая тщательно оценивает новый подъемный механизм на соответствие всем нормам и ГОСТам, проводя техническое освидетельствование лифта, после чего подготавливается техническая документация. Обязательным условием является получение декларации на соответствии каждого лифта требованиям тех. регламента таможенного союза №011/2011г. Когда все документы готовы, назначается приемная комиссия. Она состоит из представителей Фонда капитального ремонта, инспекции государственного жилищного надзора, районной администрации, компании, осуществляющей строительный контроль, УК и эксплуатирующей организации.

После проведения приемки работа Фонда капитального ремонта как заказчика и организатора процесса заканчивается.

Далее процесс по запуску нового лифта организовывает управляющая компания согласно Постановлению Правительства РФ №743 от 24.06.17 года. В определенном законом порядке управляющая компания страхует лифт, заключает договор с фирмой, которой предстоит его эксплуатировать, и вызывает инспектора Ростехнадзора. На проверку и подготовку заключения инспектор тратит до 10 рабочих дней. Каждый лифт при этом получает порядковый номер, и его заносят в единый федеральный реестр. Только после этого Ростехнадзор принимает решение о вводе лифта в эксплуатацию.

«В основном вопросы от жителей поступают на этапе, когда лифт смонтировали, и дальше происходит оформление необходимых документов, получение разрешительных бумаг и всех процедур, которые не заметны для жителей. Внешне лифт готов, но все это время он стоит, пока Ростехнадзор не проведет все необходимые согласования. В настоящее время мы усиливаем работу по информационной открытости как со стороны фонда, так и со стороны подрядчиков, с целью повышения уровня осведомленности жителей о проводимых работах в МКД», - прокомментировал директор Фонда капремонта Архангельской области Александр БАРАЕВ.  

16 май 08:18 | : Экономика

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