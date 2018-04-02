Плюс 30 тысяч скидка. Все, что вы хотели знать про новостройки в Архангельске и Северодвинске

19 мая в офисах компании в Архангельске на ул. Попова, 14 и Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к.1 пройдет «Аквилоновский семинар». Все участники семинара получат дополнительную скидку в 30 тыс. рублей.



Менеджеры отдела продаж проведут презентацию новых объектов, расскажут об особенностях и преимуществах покупки квартиры на первичном рынке недвижимости в отличие от вторичного, и ответят на вопросы: «Насколько выгодно вкладывать средства в квартиру в новостройке?», «Как получить максимальный доход от покупки квартиры?», «На каком этапе строительства объекта лучше вкладывать средства в недвижимость?» Также участникам подробно расскажут об основных изменениях в Федеральный закон №214 «О долевом строительстве», о программах ипотечного кредитовании, о новых технологиях возведения жилых домов.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

P.S.

Центральный офис в Архангельске:

ул. Попова, 14, Торгово-деловой центр «Аквилон Инвест», 6 этаж.

Телефон/факс: (8182) 65-00-08, 65-63-65, 65-33-35

Электронная почта: invest@akvilon-invest.ru

Офис в Северодвинске:

Ул. Ломоносова, 85 к. 1 (1-й этаж)

Телефон: (8184) 52-00-00

Офис в Санкт-Петербурге:

Московский пр. 102, 1 этаж.

Телефон: (812) 34-11111

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