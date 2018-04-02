Кенозерский парк вступил в переговоры с лесным бизнесом

Решать вопросы по выделению ценных лесных территорий, которые могут стать частью буферной зоны, а в перспективе и охранной для Кенозерского и Водлозерского национальных парков, собрались специалисты 11 мая в Визит-центре Кенозерского национального парка.

Инициатором встречи выступила ООО «Устьянская лесоперерабатывающая компания». Часть лесных территорий вокруг национальных парков вошла в аренду компании.

Также в диалоге участвовали представители областного «Центра природопользования и охраны окружающей среды», Архангельского отделения Всемирного фонда дикой природы России и специалисты по лесной сертификации.

В рамках встречи сотрудники Кенозерского национального парка представили информацию о лесных участках, перспективных для сохранения и включения в буферную зону. Их выделение началось еще в 2017 году, когда сотрудники Парка провели консультации с жителями деревень и поселков заповедной территории, а также близлежащих населенных пунктов.

На встречах с жителями были выделены территории, имеющие социальное значение. Прежде всего, жители говорили о реках, по которым они передвигаются на лодках, ловят рыбу и берут питьевую воду. Также были выделены болота с ягодами. Но самыми дорогими и значимыми местами были деревни, где стоят дома родителей и куда приезжают их дети. В этих местах расположены и старые кладбища, и часовни. Такие места не должны быть обезлесены и изборождены гусеницами харвестеров.

Специалисты Парка выделили территории, имеющие природоохранное значение. Их сохранение обеспечит лучшую защищенность природных экосистем Парка. Одной из таких территорий стала запланированная к созданию еще в 1990-е годы особо охраняемая природная территория регионального значения «Лекшмох». Будущий заказник представляет собой ценный водно-болотный комплекс.

При наложении на карты лесных участков, предложенных жителями и сотрудниками Парка, стало понятно, что они в значительной мере совпадают. Так, особой охраны заслуживает Кенский волок – первый волок на магистральном пути из Новгорода в Поморье, соединивший речные системы бассейнов Белого и Балтийского морей и сыгравший огромную роль средневековой коммуникации для освоения Севера. Кенский волок – уникальный историко-археологический памятник, первое упоминание о котором датировано 1137 г. в уставной грамоте князя Святослава Ольговича, отца князя Игоря. Руководством Кенозерского национального парка еще в 1990-е гг. были подготовлены материалы о создании в районе Кенского волока ландшафтного заказника.

Интересную идею – создание экологического коридора между Водлозерским и Кенозерским национальными парками представил начальник отдела науки национального парка «Водлозерский» Виктор Мамонтов. Такие коридоры приобретают все более важное значение в связи с утратой лесных территорий. Они представляют собой невырубленные лесные участки, по которым звери, птицы и растения беспрепятственно перемещаются из одной заповедной территории в другую.

Встреча прошла конструктивно, все стороны были настроены на диалог. По итогам была создана рабочая группа, задача которой, в том числе, подготовка договора о сотрудничестве. Руководство Парка рассчитывает, что длительность аренды лесных территорий «Устьянской лесоперерабатывающей компании» станет залогом того, что планирование деятельности на лесных территориях в аренде будет максимально ориентированным на сохранение ценных природных и культурных комплексов.