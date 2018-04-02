Архангелогородцы оценили новостройки от "Аквилон Инвест"

Главным сюрпризом для участников майской Экскурсии по новостройкам в Архангельске стало посещение первого в регионе высотного жилого комплекса «Империал».



В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» провел для жителей столицы Поморья традиционную Экскурсию по новостройкам. Около 50 горожан побывали на стройплощадках и в уже сданных жилых комплексах, причем участники экскурсии смогли увидеть все стадии возведения объектов: от начала забивки свайного поля – до готовых домов, куда уже заезжают счастливые новоселы. Так при посещении жилых комплексов «Зеленый квартал 1, 2, 3» экскурсанты увидели площадку 3-й очереди, где проведены динамические испытания грунтов, строительство 2-й очереди, где ведется кирпичная кладка 8-го этажа, и уже сданную первую очередь, где оценили благоустройство дворовой территории и спустились в подземный паркинг.



«Гвоздем» программы экскурсии стало посещение ЖК «Империал». Здесь участники мероприятия поднялись на скоростном лифте на 22-й этаж, где не только познакомились со всем многообразием планировок квартир – от студий до евро-трехкомнатных, но и увидели город с высоты птичьего полета и смогли сделать фотографии на память.



На первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса « Green Park » экскурсанты смогли посмотреть, как выполняются строительные работы изнутри возводимого дома, а посетив ЖК «ALPHA» и ЖК «Омега ХАУС» увидеть квартиры в «белой» отделке и полюбоваться чудесными видами Северной Двины, благо погода была великолепная.



Всем экскурсантам, забронировавшим квартиры для последующей покупки, была предоставлена специальная скидка в 30 тыс. рублей. Кроме того, в офисе холдинга прошла викторина среди участников экскурсии. Ее победителями стала семья Семаковых – Анна и Дмитрий, которые получили в подарок набор для барбекю.



- Мы планируем приобрести квартиру. А сегодня у нас просто разбежались глаза – не ожидали, что сразу увидим такое многообразие предложений. Будем выбирать! – поделились супруги Семаковы.

Напомним, что только до конца мая при покупке квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» скидки на квартиры составят: в Архангельске и Северодвинске – до 19%, в Санкт-Петербурге – до 18%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода при ее покупке. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.



Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.