Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы оценили новостройки от "Аквилон Инвест"

Главным сюрпризом для участников майской Экскурсии по новостройкам в Архангельске стало посещение первого в регионе высотного жилого комплекса «Империал».
 
В минувшие выходные холдинг «Аквилон Инвест» провел для жителей столицы Поморья традиционную Экскурсию по новостройкам. Около 50 горожан побывали на стройплощадках и в уже сданных жилых комплексах, причем участники экскурсии смогли увидеть все стадии возведения объектов: от начала забивки свайного поля – до готовых домов, куда уже заезжают счастливые новоселы. Так при посещении жилых комплексов «Зеленый квартал 1, 2, 3» экскурсанты увидели площадку 3-й очереди, где проведены динамические испытания грунтов, строительство 2-й очереди, где ведется кирпичная кладка 8-го этажа, и уже сданную первую очередь, где оценили благоустройство дворовой территории и спустились в подземный паркинг.
 
«Гвоздем» программы экскурсии стало посещение ЖК «Империал». Здесь участники мероприятия поднялись на скоростном лифте на 22-й этаж, где не только познакомились со всем многообразием планировок квартир – от студий до евро-трехкомнатных, но и увидели город с высоты птичьего полета и смогли сделать фотографии на память.
 
На первом в Архангельске жилом комплексе эко-класса « Green Park » экскурсанты смогли посмотреть, как выполняются строительные работы изнутри возводимого дома, а посетив ЖК «ALPHA» и ЖК «Омега ХАУС» увидеть квартиры в «белой» отделке и полюбоваться чудесными видами Северной Двины, благо погода была великолепная.
 
Всем экскурсантам, забронировавшим квартиры для последующей покупки, была   предоставлена специальная скидка в 30 тыс. рублей. Кроме того, в офисе холдинга прошла викторина среди участников экскурсии. Ее победителями стала семья Семаковых – Анна и Дмитрий, которые получили в подарок набор для барбекю.
 
- Мы планируем приобрести квартиру. А сегодня у нас просто разбежались глаза – не ожидали, что сразу увидим такое многообразие предложений. Будем выбирать! – поделились супруги Семаковы.

Напомним, что только до конца мая при покупке квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» скидки на квартиры составят: в Архангельске и Северодвинске – до 19%, в Санкт-Петербурге – до 18%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода при ее покупке. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено. Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того, при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м. Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.
 
Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

   

14 май 11:36 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Мы пойдем со Сталиным!». Откровения Василия Поздеева в «Сказках бабушки Галины», выпуск 35
Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (106)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20