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В чужом кармане. Сколько зарабатывает глава Северодвинска?

За прошлый год Игорь Скубенко заработал чуть более трех миллионов рублей

В декларации, которую руководитель города корабелов направил в управление по противодействию коррупции правительства Архангельской области, указаны следующие суммы:

Игорь Скубенко - 3 106 204 рубля 63 копейки, его супруга - 669 939 рублей 23 копейки. (В своем эксклюзивном интервью ИА RUSNORD градоначальник рассказал, что после прихода на должность главы городской администрации его супруге пришлось уволиться из мэрии, где занималась социальной опекой, и только недавно она нашла аналогичную работу, но уже не в государственной структуре).  

При этом в декларациях дочерей главы Северодвинска стоят нули.

Напомним, в состав дохода Игоря Скубенко вошли заработная плата и компенсационные выплаты за неиспользованные дни отпуска (более 100 дней) по предыдущему месту работы в качестве министра образования и науки Архангельской области.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

 

10 май 18:09 | : Экономика

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