Архангельск с высоты птичьего полета. Майские экскурсии от "Аквилон Инвест"

Главным сюрпризом для участников экскурсии в Архангельске станет посещение первого в регионе высотного жилого комплекса «Империал», где можно будет полюбоваться прекрасными видами и оценить планировки квартир на 20-м этаже.



В субботу 12 мая холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, компанией в Архангельске и Северодвинске. Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08 в столице Поморья и 52-00-00 в городе корабелов. Всем экскурсантам предоставляется специальная скидка в 30 тыс. рублей на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».



Участники экскурсии смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.



И только до конца мая при покупке квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» скидки на квартиры составят: в Архангельске и Северодвинске – до 19%, в Санкт-Петербурге – до 18%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода при ее покупке. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.



Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.



Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

(на правах рекламы)