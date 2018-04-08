Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельск с высоты птичьего полета. Майские экскурсии от "Аквилон Инвест"

Главным сюрпризом для участников экскурсии в Архангельске станет посещение первого в регионе высотного жилого комплекса «Империал», где можно будет полюбоваться прекрасными видами и оценить планировки квартир на 20-м этаже.
 
В субботу 12 мая холдинг «Аквилон Инвест» приглашает всех желающих посетить жилые комплексы, компанией в Архангельске и Северодвинске. Записаться на экскурсию можно по телефону 65-00-08 в столице Поморья и 52-00-00 в городе корабелов. Всем экскурсантам предоставляется специальная скидка в 30 тыс. рублей на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест».
 
Участники экскурсии смогут побывать на строительных площадках, познакомиться с планировками квартир, выполненных с использованием европейских принципов «Разумные метры», а также оценить качество возведения зданий по технологии «Теплая керамика» и благоустройство территорий по концепции «Двор без машин». Специалисты холдинга расскажут о скидках при покупке квартир, проконсультируют по ипотечным программам, помогут подобрать оптимальный вариант нового жилья.
 
И только до конца мая при покупке квартир в жилых комплексах «Аквилон Инвест» скидки на квартиры составят: в Архангельске и Северодвинске – до 19%, в Санкт-Петербурге – до 18%. Чем больше размер квартиры, тем больше выгода при ее покупке. Количество квартир, участвующих в акции, ограничено.
 
Также в мае при покупке квартир в жилом комплексе «Триумф 2» в Архангельске действует акция «Чистовая отделка в подарок!» Кроме того при покупке первой из четырех квартир в ЖК «Омега Хаус» чистовая отделка делается в подарок, а для остальных трех она выполняется за 2,5 тыс. рублей за кв. м.
 
Помимо этого скидка в 30% предоставляется при приобретении машино-места в паркингах ЖК «Империал» (2-я очередь) и ЖК «Зеленый квартал» (1-я очередь), а также «Юпитер». А при покупке места в паркингах «Олимп», а также в ЖК «Триумф 2», «На Чумбаровке», «Адмирал», «Воскресенская 116» действует скидка в 40%.

Сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Завершается разработка планировки среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.

(на правах рекламы)

 

10 май 11:29 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Эльвира и НТВ. Дети из Архангельской области прорываются на большой телеэкран (видео)
Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2018 (76)
Апрель 2018 (258)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)


Деньги


все материалы
«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20