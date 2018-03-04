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Тот самый Гурьев. В архангельском МУП "Горсвет" снова сменился директор

Как стало известно редакции ИА RUSNORD, директором Архангельского муниципального предприятия «Горсвет» утвержден Александр Гурьев.

Напомним, бывший директор МУПа Сергей Драчев в конце апреля написал заявление по собственному желанию. До этого момента по городу ходили слухи чуть ли не об его исчезновении. Злые языки поговаривали, что всему виной известная русская болезнь. С момента подачи заявления функции исполняющего обязанности легли на плечи зама по техническим вопросам Майданова.

В свою очередь, Драчев на посту директора неожиданно для многих сменил Андрея Супалова. Последний за время своего руководства сократил и Майданова, и Гурьева, которых Драчев тут же вернул.

Наблюдатели говорят о внутренних играх, которые вряд ли позитивным образом отразятся на работе одного из ключевых архангельских МУПов. Источники редакции утверждают, что Гурьев долгое время спал и видел, когда он займет ключевую позицию в муниципальном предприятии.

08 май 12:54 | : Экономика

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