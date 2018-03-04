Кимчи из Поморья. Корейские предприниматели облизнулись на Коряжму

Кимчи́ — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные (ферментированные) овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.

На Санкт-Петербургском деловом форуме представители Корейского полуострова обратили повышенное внимания на потенциал именно Коряжмы.

Ведущий специалист Корпорации развития Архангельской области Мария Кумбышева:

- …от одного из корейских участников поступило предложение объединить проект тепличного комплекса в Коряжме с корейским проектом, который имеет уникальную технологию: использовать тепло от аппаратуры, добывающей криптовалюту, для обогрева теплиц.

По оценке экспертов, рентабельность тепличного проекта очень высокая, а технология эффективна. Бизнесмен, с которым общалась Мария, разработчик этой «космической» идеи, через год выведет свой проект на рынок.

В целом же у корейских бизнесменов особый менталитет, они – приверженцы национальных традиций, проецируемых и на ведение бизнес-переговоров, но главное отличие – в серьёзном отношении к вложению инвестиций. Все представленные на форуме корейские проекты хорошо просчитаны, экономически обоснованы и направлены на кооперацию.

(по материалам tk-online)