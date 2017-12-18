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Архангельск: А доходы-то растут

Доходная и расходная части городского бюджета демонстрируют увеличение по сравнению с прошлогодними показателями, что в основном соответствует учтенным при планировании бюджета тенденциям роста годового плана.

Общий прогноз по доходам муниципалитета на квартал перевыполнен на 75 млн. рублей, что обусловлено поступлением единого сельскохозяйственного налога и отдельных неналоговых платежей. Расходная часть также демонстрирует положительную динамику исполнения. По результатам I квартала 2018 года городской бюджет по доходам исполнен в сумме 1 млрд. 823 млн. рублей, по расходам - в сумме 1 млрд. 850 млн. рублей, с дефицитом в сумме 27 млн. рублей. Темпы освоения средств в целом сохраняются на уровне прошлогодних – это 20 % от годового плана.

Львиная доля расходов направлена на обеспечение социально-культурной сферы - 1 млрд. 346 млн. рублей, на отрасли городского хозяйства затраты составили 312 млн. рублей.

По итогам I квартала отмечается улучшение платежной дисциплины главных распорядителей средств городского бюджета и продолжение успешной реализации мероприятий по сокращению затрат на обслуживание муниципального долга.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

03 май 11:43 | : Экономика

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