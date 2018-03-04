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Оставьте мой капотен, сволочи! Эмоциональное обращение к депутатам, сенаторам и прочим

Иногда мне сводит кулаки. От ненависти. Так хочется врезать в эти наглючие морды! В такие моменты я начинаю уговаривать себя: «Тогда было намного хуже».

Для меня тогда – это при социализме. Известно, что более-менее нормальную жизнь в материальном выражении тебе могли обеспечить две недели (пусть и раз в год) заграничной командировки. Но в капиталистическую страну. Простой арифметический подсчёт. Суточные тогда выплачивались из расчёта 16 долларов в день. Приличные джинсы можно было купить за 20 $… на распродаже дешевле. В Москве с рук они уходили 150-180 руб., и это через знакомых – на толчке гораздо дороже. Плюсуйте… умножайте… разделите на 12 месяцев…

Как питались эти две недели. Вот вам характерная мосфильмовская история из того времени. На съемках «Ленин в Париже» управляющий третьеразрядной гостиницы, куда заселили группу знаменитого кинорежиссёра Юткевича (не оскорбление, экономия валюты), обращается к директору съёмочной группы с претензией:

- Вынужден побеспокоить вас, месье. Когда заселялись ваши люди, они были предупреждены о неукоснительном соблюдении основных правил нашего отеля. Пункт первый гласит - никаких домашних животных. Однако из одного номера горничная ежедневно выносит по 6 пустых банок собачьих консервов. Я вынужден ставить вопрос о выселении...

- Не подскажете, кто проживает в том номере?

- Двое краснолицых мужчин, постоянно пахнущих алкоголем и употребляющих выражения, которых нет ни в одном разговорнике.

- Так это наши осветители! Никаких собак, они сами этим закусывают.

А суп-письмо в биде когда-нибудь варили? Впрочем, я о другом. Часто к людям, отбывающим за капиталистический рубеж с возвратом, обращались с конкретным заказом – что привезти с гарантированной покупкой здесь за любые деньги. Я сам слышал, как заказывали лекарства, аналогов которым СССР не производил, а таких было до… фига, короче. С обезболивающими связываться боялись, можно запросто было налететь на обвинение в наркотраффике. Наша семья с этим столкнулась, когда тесть умирал от онкологии. Герой Советского Союза, потерявший в первом же бою обе ноги (об этом читайте здесь), уходя, выл от страшной боли, неверующий, плакал, что черти пилят печень. И ничего… ни заслуги, ни связи, ни деньги (которые были), всё на общих основаниях. И как можно скучать по той власти… не понимаю.

Но в один момент «железный занавес» рухнул - ввози, что хочешь, лишь бы деньги были. И даже не ввози, просто закажи. Что можем, произведём по лицензии. Что нет, всё равно доставим. Это и называется жизнь без границ. И не удивляйтесь, что фармакология – один из самых прибыльных видов бизнеса. На что ещё денег не жалеть, как не на здоровье.

Но твари решили, что нефиг всем комфортно лечиться. Первым высказался не в меру упитанный депутат Госдумы из телеведущих. Этот недостойный отпрыск великого писателя-пахаря уже успел отметиться скандальными заявлениями в отношении…. Впрочем, читайте его слова сами - «Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек». Потом Петруша долго удивлялся, что он такого сказал, почему резонанс, кого оскорбил. Типа, мы слишком обидчивы и не понимаем шутку юмора. От таких лиц? Не то, что не понимаем, но и запрещаем шутить в наш адрес.

Тогда как-то успокоилось. Сейчас выяснилось, что П. Толстой никакой не антисемит… он просто дурак, прости-господи. В прямом эфире, в телепередаче советует страдающему гипертонией Борису Надеждину переходить с американского капотена на отечественную кору дуба или боярышник. Как проявление высшего патриотизма.

Для вас Борис Надеждин кто? То, что бывший политик и депутат той же конторы, что и Толстой, известно. Но в настоящее время он больше институтский преподаватель. С соответствующими доходами и возможностями. Не олигарх ни разу… и депутатом уже вряд ли станет. Так и вижу лоснящуюся морду-лица депутата Толстого - мы главнее, мы хозяева жизни, мы решаем, от чего и как долго вам помирать.  

Теперь он снова жалуется, что у россиян в интернете проблемы с чувством юмора. Что он-то никого и никогда… и можно было бы списать на личную недалёкость и отсутствие такта у отдельного персонажа. Но…

"Россиян специально провоцируют покупать дорогие лекарственные препараты для того, чтобы убрать нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России", - заявил сенатор от Зауралья Сергей Лисовский и посоветовал россиянам бороться с расстройствами "аскорбинкой и марганцовочкой".

Этот-то куда?! Я про Лисовского много знаю… но пока промолчу. Скажу только, что это самодовольная комсомольская морда, прилипающая ко всему, что жирно. Нет, не бизнесмен. Приспособленец и решала, я о его сегодняшнем курином бизнесе много чего знаю (мой бывший родственник - его деловой партнёр - был, по крайней мере). Да ладно бы эти дурни просто бухтели. Российский парламент всерьёз готов рассматривать список американских лекарств к запрещению. Вместе с алкоголем и табаком… сами видите, какие у этих ЗОЖников ассоциации.

В этом списке я обнаружил капотен. Лекарство, которое много лет мне помогает при скачках давления. А то, что я принимаю ежедневно по бесплатным рецептам, уже давно упало в качестве. О чём явственно и громко заявляют другие внутренние органы, не говоря уже о кожных заболеваниях. Минздрав признал, что многим наименованиям в запретном списке замены в отечественной фармакологии нет. В интернете это назвали геноцидом против собственного народа. А как ещё?

Иногда мне кажется, что это очередная постановка. Уж слишком рьяно российский Сенат взялся защищать право граждан лечиться тем, что действительно помогает, без оглядки на пункт made in… . Вполне допускаю, что от чистого сердца. Но эти двое, которых мы разбирали… неужели готовы так подставляться? Ведь сами телевизионщики и могли просчитать резонанс. Посему один вывод – они были искренни. Зная, что им-то уж капотен доставят спецрейсом. И, возможно, бесплатно, в ту самую ведомственную поликлинику, где отличное обслуживание и любые лекарства, но хреновые специалисты, потому что блатные (так мне рассказывали).   

Я бы для этих людей наоборот – ввёл тройной тариф в соответствии с их доходами. Но это тема другого разговора… а пока – руки прочь от моего капотена, гады!

Леонид Черток

29 апрель 08:48 | : Экономика / Скандалы

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