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Драчев вышел в сумрак. Архангельский МУП "Горсвет" снова остался без руководителя

Как стало известно редакции ИА RUSNORD из собственных источников, директор архангельского МУП «Горсвет» Сергей Драчёв уволен с занимаемой должности по собственному желанию (заявление от 27 апреля).

До этого город и муниципальное предприятие будоражили неясные слухи о том, что директор толи заболел, толи вообще пропал. Пока его обязанности временно исполняет зам по техническим вопросам Майданов… но, по мнению наблюдателей, без каких-либо надежд утвердиться в этой должности. Имя преемника пока неизвестно.

Напомним, что сам Драчев был назначен на эту должность в конце прошлого года, до него «Горсветом» успешно руководил Андрей Супалов. Сразу по возвращению (Драчев возглавлял «Горсвет» в нулевых) начал кадровые перестановки, больше напоминавшие чистку – уволиться было предложено всем сотрудникам, поддерживающим Супалова, зато возвращены должности уволенным до этого. Подробно об интригах в МУП «Горсвете» читайте здесь.

О причинах нового скоропалительного увольнения пока неизвестно… только неясные намеки на известную русскую болезнь, что, впрочем, вполне можно отнести к наговорам недоброжелателей.

Редакция продолжает следить за судьбой одного из ключевых городских МУПов.

28 апрель 12:48 | : Экономика

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