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Фонд капремонта Архангельской области признан одним из самых эффективных в стране

Архангельская область признана Минстроем РФ одним из лучших регионов по замене лифтов в многоквартирных домах, профильный департамент удостоен благодарственным письмом от федерального ведомства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Положительный опыт региона отметили в ходе заседания общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Москве. Оно проходило под руководством председателя совета Сергея Степашина, также на нём присутствовал глава федерального ведомства Михаил Мень. Архангельскую область представлял руководитель регионального фонда капремонта Александр Бараев.

Разработанный общественным советом масштабный проект ускоренной замены лифтов в жилищном фонде в 2017 году получил статус ведомственного проекта Минстроя РФ. По инициативе губернатора Архангельской области Игоря Орлова Поморье стало одним из пилотных в его реализации.

Губернатор Игорь Орлов: "В 2017 году региональное правительство и фонд капремонта провели масштабную работу по модернизации лифтового хозяйства в Архангельской области. В результате заменено более 200 лифтов в 57 многоквартирных домах. В первую очередь это забота о безопасности жизни и здоровья жителей Поморья. Проект доказал свою эффективность и, безусловно, будет продолжен в этом году".

Интервью с директором Фонда капремонта Архангельской области Александром Бараевым читайте здесь.

 

 

28 апрель 11:34 | : Экономика

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