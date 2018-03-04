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ВШЭ: Архангельская область вошла в список лидеров по росту промышлненного производства

Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики представил аналитическую записку, из которой следует, что страна в целом преодолела экономический кризис и начался медленный, но рост.

Упомянута и Архангельская область: Кризисный спад в 2017 году завершился по большинству индикаторов. Промышленное производство выросло в 74 регионах. Среди территорий с более развитой индустрией быстрее росли Астраханская и Архангельская области (31−37%), Хабаровский и Приморский края (17−20%), Ярославская, Калужская, Московская области (12−14%), притом, что в большинстве из них в предыдущие два года был спад.

Наблюдатели удивленно открыли рты… и пока безмолвствуют.

Также был упомянут и соседний Ненецкий автономный округ – в части спада того же промышленного производства из-за сокращения добычи полезных ископаемых, но при этом в росте инвестиций и доходов в консолидированный бюджет.

В общем, хрен поймешь этих финансовых аналитиков.

26 апрель 11:54 | : Экономика

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