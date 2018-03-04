Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

На сессии Архангельского областного Собрания собираются поставить заслон привозным молочным продуктам

Около получаса назад начала свою работу очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов.

Первым вопросом утвердили представителей законодательного органа в квалификационной комиссии Адвокатской Палаты региона (на фото).

Главным же хитом нынешней сессии обещает стать вопрос о продовольственной безопасности региона. Дело в том, что в страну из-за рубежа, да и просто из других субъектов федерации, завозится много сухого молока, сливочного масла, сыров и другой молочной продукции. Местный же производитель теряет в выручке.

Хотят ограничить. Ну-ну, посмотрим…

(фото Юрия Шарова с места события)

25 апрель 10:34 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


Потеплело. По улицам Коряжмы разгуливают... обезьяны (видео)
За гранью понимания. Лютая драка подростков в Коряжме (видео) + комментарий УМВД
Митинг в Вельске 14 апреля. Как это было (видео)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2018 (215)
Март 2018 (243)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20