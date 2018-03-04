На сессии Архангельского областного Собрания собираются поставить заслон привозным молочным продуктам

Около получаса назад начала свою работу очередная сессия Архангельского областного Собрания депутатов.

Первым вопросом утвердили представителей законодательного органа в квалификационной комиссии Адвокатской Палаты региона (на фото).

Главным же хитом нынешней сессии обещает стать вопрос о продовольственной безопасности региона. Дело в том, что в страну из-за рубежа, да и просто из других субъектов федерации, завозится много сухого молока, сливочного масла, сыров и другой молочной продукции. Местный же производитель теряет в выручке.

Хотят ограничить. Ну-ну, посмотрим…

(фото Юрия Шарова с места события)