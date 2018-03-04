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Архангельск: Квартиры на любой вкус от "Аквилон Инвест"

Крупнейший застройщик региона представил свои проекты на выставке «Жилищный проект» в Архангельске.
 
Прошедшая в минувшие выходные в ТРЦ «МАКСИ» выставка впервые была организована в новом формате – как единый консультационный центр для населения.
 
На стенде холдинга «Аквилон Инвест» все желающие смогли увидеть макет единственного в Архангельске жилого комплекса эко-класса « GreenPARK », познакомиться с новостройками компании в столице Поморья, Северодвинске и Санкт-Петербурге, получить консультации по приобретению жилья, скидкам, акциям и ипотечным программам. Кроме того, посетителей стенда холдинга «Аквилон Инвест» ждало сразу несколько приятных сюрпризов.

Всем посетителям предоставляется скидка на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере 30 тыс. рублей, которая действует до 30 апреля.
Тем, кто заполнил анкету, выдавали купон для участия в программе «Трейд-Ин. Обменяй вторичное жилье на новострой». По ее условиям данные клиента вносятся в специальный реестр. Затем он заключает договор поручения с агентством недвижимости на продажу имеющегося жилья и договор бронирования на квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». Сотрудники агентства продают жилье в течение двух месяцев, и в течение этого времени он заключает договор долевого участия в строительстве. Комиссия по продаже вторичного жилья не взимается.

Все, кто познакомится с проектами холдинга «Аквилон Инвест» смогли принять участие в розыгрыше сертификата сети магазинов «РивГош» на сумму 4 тыс. рублей. Для этого архангелогородцы фотографировались с арт-промоутерами; делились им в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ГринпаркАквилон.   Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел, а результаты конкурса объявлены 30 апреля.

Кроме того на стенде холдинга «Аквилон Инвест» с 10 до 15 часов работал художник-гример , который делал бесплатный аквагрим для детей, пока родители выбирали новую квартиру.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. В ближайшее время намечено начало продаж квартир в ЖК «АУРА» на пр. Чумбарова-Лучинского. Также разрабатывается планировка среднеэтажного квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.
 (на правах рекламы)

    

24 апрель 11:32 | : Экономика

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