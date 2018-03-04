Архангельск: Квартиры на любой вкус от "Аквилон Инвест"

Крупнейший застройщик региона представил свои проекты на выставке «Жилищный проект» в Архангельске.



Прошедшая в минувшие выходные в ТРЦ «МАКСИ» выставка впервые была организована в новом формате – как единый консультационный центр для населения.



На стенде холдинга «Аквилон Инвест» все желающие смогли увидеть макет единственного в Архангельске жилого комплекса эко-класса « GreenPARK », познакомиться с новостройками компании в столице Поморья, Северодвинске и Санкт-Петербурге, получить консультации по приобретению жилья, скидкам, акциям и ипотечным программам. Кроме того, посетителей стенда холдинга «Аквилон Инвест» ждало сразу несколько приятных сюрпризов.



Всем посетителям предоставляется скидка на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере 30 тыс. рублей, которая действует до 30 апреля.

Тем, кто заполнил анкету, выдавали купон для участия в программе «Трейд-Ин. Обменяй вторичное жилье на новострой». По ее условиям данные клиента вносятся в специальный реестр. Затем он заключает договор поручения с агентством недвижимости на продажу имеющегося жилья и договор бронирования на квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». Сотрудники агентства продают жилье в течение двух месяцев, и в течение этого времени он заключает договор долевого участия в строительстве. Комиссия по продаже вторичного жилья не взимается.

Все, кто познакомится с проектами холдинга «Аквилон Инвест» смогли принять участие в розыгрыше сертификата сети магазинов «РивГош» на сумму 4 тыс. рублей. Для этого архангелогородцы фотографировались с арт-промоутерами; делились им в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ГринпаркАквилон. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел, а результаты конкурса объявлены 30 апреля.



Кроме того на стенде холдинга «Аквилон Инвест» с 10 до 15 часов работал художник-гример , который делал бесплатный аквагрим для детей, пока родители выбирали новую квартиру.



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. В ближайшее время намечено начало продаж квартир в ЖК «АУРА» на пр. Чумбарова-Лучинского. Также разрабатывается планировка среднеэтажного квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

(на правах рекламы)