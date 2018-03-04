Михаил Мень: Архангельску реновация не грозит

Минстрой предлагает распространить опыт программы реновации, которую реализуют в Москве, на другие крупнейшие города России. Глава ведомства Михаил Мень (не так давно посетивший Архангельск), назвал Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Краснодар, Ростов и Сочи. Как мы видим, про Архангельск ни слова.

Министр сообщил, что подведомственная ему организация по поручению президента разрабатывает законопроект о новом принципе расселения аварийного жилья, он может включать возможность реновации для крупных городов.

Впрочем, представители названных регионов от этого отнюдь не в восторге: люди заработали на квартиры, а их хотят выселить из центра и отдать землю застройщикам.

Так, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман не пожелал бы жителям города программу реновации, как в Москве, так как он считает это «коммерческим, девелоперским проектом». С чего вдруг люди, которые заработали квартиры, поедут куда-то в другое жилье и уедут из центра? Потому что кому-то нужна земля и кто-то хочет заработать деньги?

Возражает и глава столицы Кубани Евгений Первышев. Программа реновации по примеру Москвы, когда сносят целые массивы многоквартирного жилья для строительства еще более высотного жилья, для Краснодара неактуальна. Он считает такой проект малопривлекательным для инвесторов, так как ветхий дома в его городе расположены на маленьких участках земли внутри современных жилых кварталов.

Напомним, что и глава администрации Архангельска Игорь Годзиш в интервью главному редактору ИА RUSNORD Леониду Чертоку высказывался в том плане, что московская реновация ни что иное, как очередной передел рынка земли под жилищную застройку что для большинства провинциальных городов не является актуальным.