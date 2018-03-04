У Эдуарда Смелова отобрали одно из кресел. Зачем богатым гопникам МУП "Водоочистка"?

По сведениям наших коллег по Ассоциации «Вольное дело» из ИА «Эхо севера», одиозный директор двух МУПов «Водоканал» и «Водоочистка» Эдуард Смелов, давно попавший под пристальное внимание прокуратуры из-за попытки совмещать должность руководителя муниципального предприятия с коммерческой деятельностью, покидает одно из кресел.

Вместо него на «Водоочистку» садится бывший пожарный из Нижнего Новгорода Алексей Ремизов.

Наблюдатели только пожимают плечами – зачем такие географические сложности, если еще недавно обе эти должности совмещал архангелогородец Сергей Рыжков.

По версии коллег, привлекших к своей работе финансовых аналитиков, такая кадровая чехарда может быть связана с продажей СЦБК, находящегося в стадии конкурсного управления, имущественный комплекс очистных сооружений. Ранее распространившие информацию безмозглые архангельские СМИ о том, что «Водоканал» будет участвовать в публичных торгах опять облажались, стремясь придать себе важности.

МУП «Водоканал» ни физически, ни финансово, ни как-либо не может участвовать в торгах. Ибо, в долгах как в шелках.

К слову, цена на очистные сооружения уже упала до 180 миллионов. И, судя по всему, будет падать дальше. Совсем скоро их сможет купить любой гопник, на счету которого будет около 100 миллионов рублей. Это уже не говоря о солидных бизнесменах, таких, как, например, депутаты Авалиани или Казаринов (самые богатые представители народных интересов по итогам 2017 года)

Единственно, чем успокаивают себя наблюдатели от ИА RUSNORD, так это тем, что у богатой гопоты нет таких фантазий, чтобы убыточные МУПы приобретать….