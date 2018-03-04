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«Аквилон Инвест» представит свои проекты на выставке «Жилищный проект» в Архангельске

В воскресение, 22 апреля, с 10 до 19 часов, в ТРЦ «МАКСИ» (пр. Ленинградский, 38), пройдет выставка «Жилищный проект».
 
В этом году выставка организована в новом формате – как единый консультационный центр для населения, ее площадка будет полностью открыта для посетителей и расположена на 1-м этаже самого большого в Архангельске торгово-развлекательного комплекса «МАКСИ».
 
Посетив стенд холдинга «Аквилон Инвест» все желающие смогут увидеть макеты новых жилых комплексов, возводимых в Архангельске, познакомиться с новостройками компании в столице Поморья, Северодвинске и Санкт-Петербурге, получить консультации по приобретению жилья, скидкам, акциям и ипотечным программам. Кроме того, посетителей стенда холдинга «Аквилон Инвест» ждет сразу несколько приятных сюрпризов.

Всем посетителям предоставляется скидка на покупку квартиры в жилых комплексах холдинга «Аквилон Инвест» в размере 30 тыс. рублей, которая действует до 30 апреля.

Тем, кто заполнит анкету, будет выдаваться купон для участия в программе «Трейд-Ин. Обменяй вторичное жилье на новострой». По ее условиям данные клиента вносятся в специальный реестр. Затем он заключает договор поручения с агентством недвижимости на продажу имеющегося жилья и договор бронирования на квартиру в одном из жилых комплексов холдинга «Аквилон Инвест». Сотрудники агентства продают жилье в течение двух месяцев, и в течение этого времени он заключает договор долевого участия в строительстве. Комиссия по продаже вторичного жилья не взимается.

И все, кто познакомится с проектами холдинга «Аквилон Инвест», смогут принять участие в розыгрыше сертификата сети магазинов «РивГош» на сумму 4 тыс. рублей. Для этого необходимо сделать фото с арт-промоутерами; поделиться им в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» с хэштегом #ГринпаркАквилон; не удалять пост до 30 апреля.   Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел, а результаты конкурса объявлены 30 апреля.

Кроме того на стенде холдинга «Аквилон Инвест» с 10 до 15 часов будет работать художник-гример , который сделает бесплатный аквагрим для детей, пока родители выбирают новую квартиру.

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. В ближайшее время намечено начало продаж квартир в ЖК «АУРА» на пр. Чумбарова-Лучинского. Также разрабатывается планировка среднеэтажного квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорскийул. Индустриальнаяул. Лесная.

   

20 апрель 15:19 | : Экономика

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