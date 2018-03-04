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Игорь Скубенко отчитался за работу северодвинской администрации в 2017 году

На сессии городского Совета депутатов глава Северодвинска Игорь Скубенко выступил с отчётом о деятельности муниципалитета в 2017 году.

- Хочу поблагодарить всех за слаженную работу и отметить: без тесного взаимодействия городских властей с депутатским корпусом, оборонными предприятиями, региональными и федеральными властями мы не смогли бы достичь многих результатов, - сказал Игорь Скубенко.

Глава города подчеркнул, что одним из значимых достижений стал профицит бюджета в объёме 5,2 миллиона рублей.

В Северодвинске успешно завершена программа переселения граждан из аварийного жилья. За четыре года действия проекта появилось 13 социальных новостроек. А если говорить о городской стройке в целом, то в 2017 году в эксплуатацию ввели 49,5 тысячи «квадратов» нового жилья.

- В 2017 году стартовал новый федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». С поддержкой горожан в сжатые сроки мы благоустроили 8 дворов и две территории общего пользования - озеро Чаячье и фонтан на Привокзальной площади. Был создан хороший задел, который станет продолжением реализации этой важной и нужной для наших жителей программы, - пояснил Игорь Скубенко.

Он напомнил, что 2017-й был объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В Северодвинске на эту тему было проведено 969 экологических мероприятий. В днях благоустройства приняли участие около 27 тысяч горожан.

Говоря об инфраструктуре города, руководитель муниципалитета отметил, что в прошлом году были завершены работы по строительству коллектора на проспекте Беломорском и ливневой канализации вдоль улицы Портовой, восстановлены обе автодороги. Введены в эксплуатацию две полосы движения из четырёх на проспекте Морском от улицы Малая Кудьма до проспекта Победы.

- В условиях монопрофильности экономики особое значение приобретает развитие малого и среднего бизнеса. В 2017 году на поддержку местных предпринимателей было направлено 2,5 миллиона рублей, а единственный в Архангельской области муниципальный фонд микрофинансирования предоставил бизнесменам 38 займов, - уточнил Игорь Скубенко.

Говоря о развитии спортивного кластера, глава Северодвинска, отметил, что город продолжает активно участвовать во внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». В сдаче нормативов в 2017 году приняли участие 568 человек, 328 из них получили знаки отличия.

Значимые успехи достигнуты и в сферах образования и культуры. В сфере культуры самыми яркими событиями стали кинофорум «За любовь и Отечество!», празднование 620-летия Нёноксы и конкурс-пленэр «Юный маринист». В отрасли образования - в рейтинге ТОП-500 «Лучшие школы России-2017» отмечена школа № 6, а в рейтинге «100 лучших организаций дополнительного образования-2017» - детский морской центр «Североморец».

- Нельзя забывать и о сфере взаимодействия с молодёжью. По итогам 2017 года город занял первое место в конкурсе по оценке эффективности реализации мероприятий молодёжной политики и патриотического воспитания. А Молодёжный центр удостоен премии губернатора Архангельской области «За вклад в реализацию государственной молодёжной политики», - сказал Игорь Скубенко.

Помимо этого, глава Северодвинска отметил, что впервые в истории города сразу пять общественных организаций стали победителями в конкурсе на соискание президентских грантов. А в рамках единственной в регионе муниципальной программы «Социальная поддержка населению» горожанам выплачено 127,3 миллиона рублей.

- Впереди много работы, чтобы сделать самый лучший город на земле ещё более уютным, комфортным и привлекательным. А самая ближайшая задача - это подготовка и проведение 80-летия Северодвинска. К этой дате все предприятия и культурные учреждения города уже готовят трудовые и творческие подарки, - резюмировал Игорь Скубенко.

Более подробно Отчёт администрации за 2017 год можно прочитать на официальном сайте администрации Северодвинска:

 Отчет о деятельности Главы Северодвинска и Администрации Северодвинска в 2017 году

19 апрель 11:51 | : Экономика

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