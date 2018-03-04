В центре Архангельска появится АУРА

Холдинг «Аквилон Инвест» в ближайшее время начинает продажи квартир в новом жилом комплексе в центре столицы Поморья.



Новый жилой комплекс повышенной комфортности «AУРА» расположен в центре Архангельска, в шаговой доступности от пешеходной улицы Чумбарова-Лучинского, набережной Северной Двины, в районе с высоким уровнем транспортной доступности. В непосредственной близости есть все необходимые объекты социальной и культурной инфраструктуры.



Как отметил генеральный директор ИК «Аквилон Инвест» Алексей Попков, проект жилого комплекса выполнен с учетом того, что он размещается внутри исторически сформированного жилого квартала, ограниченного пр. Чумбарова-Лучинского ул. Серафимовича – пр. Троицкий – ул. Иоанна Кронштадтского. Объемно-пространственная композиция и архитектурно-художественный облик здания соответствует окружающему контексту существующей застройки, завершая и поддерживая многоэтажную часть квартала.



ЖК «AУРA» будет возводиться из энергоэффективного кирпича по технологии «Теплая керамика» с толщиной стен до 770 мм, что гарантирует будущим жильцам все необходимые аспекты благополучного проживания в современном городе: шумо- и теплоизоляцию, возможность планировать пространство своей квартиры по собственному вкусу и уверенность в том, что дом действительно построен на века. Цветовое решение фасадов продиктовано их конструктивом и выполнено с использованием современных материалов и технологий. Для облицовки фасадов применяется лицевой керамический кирпич трёх цветов.

Планировочные решения квартир в ЖК «AУРA» спроектированы с использованием передовой технологии «Разумные метры». Высота потолков составляет 3 м. Предусмотрена дополнительная шумоизоляция межэтажных перекрытий. Все квартиры сдаются с белой отделкой, что позволяет будущим жильцам самостоятельно воплотить свои пожелания по интерьеру дома. Продумывать дизайн и выбирать обои и сантехнику гораздо приятнее, чем вникать в особенности выполнение бетонной стяжки и межкомнатных перегородок. Возможен дозаказ чистовой отделки. На все виды работ существуют гарантийные обязательства.



- Мы стремимся к повышению комфортности наших жилых комплексов и используем для этого современные технологии и материалы. Так светопрозрачные входные группы парадных жилой части здания с витражным остеклением и стеклянными дверями расположены со стороны двора, тем самым исключается пересечение жилой и общественной функций. Предусматривается дизайн-проект холлов, евроотделка подъездов, и мест общего пользования, - отметил Алексей Попков.



Инженерные системы нового жилого комплекса спроектированы с учетом передовых требований по энергоэффективности, что обеспечивает существенную экономию коммунальных платежей. Дом будет иметь автоматический индивидуальный тепловой пункт, коллекторную разводку системы отопления с поквартирным учетом тепла оснащается бесшумными лифтами.



Архитектурное решение ЖК «AУРA» позволяет организовать уютное дворовое пространство, обращенное на южную сторону, с комплексным благоустройством и озеленением. Предусматривается размещение большой игровой зоны с разновозрастными детскими площадками и ярким антитравматическим покрытием, в том числе детской площадки, выполненной из натурального дерева. Также во дворе организуется зона street work out с уличными тренажерами и турниками. В зоне отдыха для взрослых устанавливаются скамейками и малые архитектурные формы. Дворовая территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж».

Поскольку квартал имеет высокую плотность застройки, то проект жилого комплекса предусматривает наличие подземного паркинга для автомобилей, куда обеспечен доступ на лифте непосредственно из подъезда. Также предусмотрены гостевые стоянки для машин и велосипарковка.



На первом этаже спроектированы помещения общественно-делового назначения, разделенные на три независимые административно-офисные группы, входы в которые организованы по внешнему фасадному контуру, обращенному к пешеходному проспекту Чумбарова-Лучинского и улице Серафимовича. Высота потолков офисного этажа составляет 4,2 метра.

Завершить строительство ЖК «AУРA» планируется в 2021 году.

