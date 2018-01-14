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Удивительно, но факт. Экономисты клянутся, что ипотеку в Архангельской области могут взять очень небогатые люди

О том, что реальные доходы россиян снижаются с момента введения санкций и начала внешнеполитического противостояния, экономисты говорят последние четыре года.

Тем не менее, благодаря снижению процентных ставок и увеличением сроков погашения кредитов в ряде российских регионов ипотека становится все более доступной (ИД «Коммерсант»): С января 2018 года специалисты НБКИ зафиксировали снижение размера рекомендованного семейного дохода, «комфортного» для обслуживания ипотечного кредита. Изменения в разной мере затронули большинство российских регионов, однако выявили неоднородность. В рейтинге из 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов Южный Урал занял 35-ю строчку, показав отрицательную динамику рекомендованного дохода (–3,7%). В середине 2017 года рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита в регионе составил 47,3 тыс. руб., а в апреле 2018 года — уже 45,6 тыс. руб.

Наиболее высокую динамику снижения этого индикатора среди 50 регионов с наибольшим объемом портфеля ипотечных кредитов продемонстрировали Архангельская область (–17,8%), Хабаровский край (–15,6%) и Кировская область (–15,6%). Рост рекомендованного семейного дохода и, соответственно, снижение доступности ипотеки для населения зафиксирован в Волгоградской области (+18,3%), Республике Коми (+16,7%) и Кемеровской области (+4,2%).

Согласно данным НБКИ, в Челябинской области рекомендованный доход на обслуживание ипотечного кредита один из самых низких в России (45,6 тыс. руб.). Ниже только в Кировской области (41 тыс. руб.) и Алтайском крае (44,8 тыс. руб.). Самый высокий семейный доход заемщиков ожидают от жителей Москвы (140,6 тыс. руб.), Московской области (108,4 тыс. руб.) и Санкт-Петербурга (90,4 тыс. руб.). В соседней Свердловской области рекомендованный доход составил 60,8 тыс. руб.

12 апрель 08:46 | : Экономика

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