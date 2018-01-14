И днем, и ночью. Обводный канал ремонтируют в авральном режиме

В областном центре продолжается ямочный ремонт дорог. В соответствии с утверждённым планом, предполагается за месяц отремонтировать 24 участка в разных частях города.

На прошлой неделе на проспекте Обводный канал начались первые работы, которые идут и сейчас. Для ускорения процесса их предполагается вести в две смены – днём и ночью.

Наблюдатели полагают, что такая спешка мотивирована приближающимся Арктическим форумом.

Кроме того, сегодня ликвидация изъянов на асфальтовом покрытии началась в округе Майская Горка. Там приводится в порядок проезжая часть на перекрёстке улиц Первомайская и Фёдора Абрамова. Как сообщили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры, на данной территории идёт процесс устранения многочисленных ям. На ремонте длиной около 20 метров полотна задействована одна машина и трое рабочих.

Напомним, что ямочный ремонт архангельских дорог осуществляется силами ОАО «Ремикс», с которым городская администрация заключила контракт до конца года. На эти цели из бюджета выделено более 25 миллионов рублей.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)