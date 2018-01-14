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Работать на "ИЛИМ" (Коряжма) все выгоднее

С 1 апреля ставки и оклады рабочих целлюлозно-бумажного комбината в Коряжме выросли на четыре процента. Повышение зарплат руководителей, специалистов и служащих будет дифференцированным


Средняя заработная плата в 2017 году на комбинате в Коряжме составила 52,8 тысячи рублей, среди рабочих — 44,7 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 13 процентов.


И это без учета социальных программ (в частности, детского отдыха), которые группа компаний «ИЛИМ» в Коряжме распространяет на своих сотрудников.


10 апрель 12:38 | : Экономика

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