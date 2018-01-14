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Своих рисовальщиков не осталось? В Архангельске дорожную разметку будут наносить парни из Карелии

Конкурс на заключение муниципального контракта по нанесению дорожной разметки в столице Поморья выиграло ООО «Автодороги-Питкяранта». Не удивляйтесь названию – фирма из Республики Карелия.

Изначально общая цена контракта тянула на 25 млн. руб. В ходе аукциона победитель прогнулся до 16.3 млн.

Теперь этой организации предстоит обеспечить выполнение работ по нанесению новой разметки на архангельских улицах. В качестве материалов предполагается использовать как краску, так и термопластик.

Согласно предварительному плану, краской будет покрыто 18100 квадратных метров дорожного полотна, а термопластиком — 24 542 квадратных метра. Работы планируется начать в мае, а закончить в конце июля.

Наблюдатели уже гадают – что не так окажется с архангельскими дорогами (по сравнению с карельскими).

P.Sю Как выяснилось при детальном рассмотрении, вышеуказанная фирма с чужим поморскому уху названием только зарегистрирована в Карелии (там налоги ниже), а принадлежит вполне архангельским парням. Что не снимает поставленные вопросы...

 

10 апрель 11:53 | : Экономика

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