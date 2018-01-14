"Дай дому имя!"... и лети на юг. На набережной Северной Двины появится новый жилой комплекс

Известный архангельский архитектор Геннадий Калиненков в центральном офисе холдинга «Аквилон Инвест» презентовал проект нового жилого комплекса, который планируется построить на набережной Северной Двины.



Здание разместится в тихом, спокойном месте на набережной в районе ул. Суворова между домами №№121 и 123. По замыслу автора проекта, это будет компактный дом со всеми преимуществами жилья повышенной комфортности и с замечательными видами из окон квартир на водную гладь Северной Двины и Соломбалу.



- Жилье в нашем городе должно быть разнообразным, чтобы массовая застройка в очередной раз не превратилась в возведение однотипных коробок, – считает Геннадий Иванович. – Лично мне градостроительная деятельность всегда видится только в тесной связке с уровнем развития общества, человека. Какие бы прекрасные перспективные проекты ни разрабатывались, они не будут востребованы, если культурный уровень жителей города не позволит верно оценить их необходимость.



Поскольку новый жилой комплекс размещается рядом с объектами историко-культурного значения – зданиями бывших казенных винных складов и Ольгинской гимназии, это потребовало максимально ответственного подхода к созданию проекта. Перед архитекторами была поставлена задача: гармонично вписать объект в существующую культурно-историческую среду, сохранив градостроительный баланс. Поэтому архитектурное решения комплекса учитывает сложившуюся застройку и наличие рядом исторических зданий.

По словам Геннадия Калиненкова, в итоге, был выбран достаточно нейтральный и выдержанный стиль, не лишенный генетической связи с архитектурой прошлого. Не споря с памятниками и не пытаясь слиться с ними воедино, данный подход к архитектуре жилого комплекса выглядит максимально тактичным и градостроительно оправданным. Основные принципы, принятые при создании проекта - функциональность, идентичность, ментальность и метрическое построение элементов фасада (стены, проемы и тени) - заложены в формировании образа здания.



Фасады нового жилого комплекса запроектированы из сплошной кладки, образованной эффективным керамическим камнем с облицовкой лицевым кирпичом. Качественная кирпичная кладка с уступами, с умеренной детализацией фасадов перекликается с обликом находящихся рядом зданий. Виды на реку и на историческую часть застройки набережной сохраняет и подчеркивает особая система оконных проемов и лоджий, выдержанных в едином стиле.



Концепция проекта предусматривает комфортные квартиры от студий и классических однокомнатных, до «евро»-четырехкомнатных, спроектированных в соответствии с концепцией «Разумные метры». В каждой квартире, обращенной на юг и Северную Двину, панорамные окна чередуются в шахматном порядке лоджиями, остекленными безрамным способом. На верхнем этаже предусматриваются сплошные остекленные видовые галереи, также без рам. В отделке мест общего пользования: холлов и коридоров, а также входных групп парадных предусмотрено использование оригинальных дизайнерских решений и современных материалов.



Все встроенные общественные помещения на 1-м этаже обращены на набережную и имеют отдельные входы. При этом обеспечена универсальность устройства крылец и входов в зависимости от площади размещаемых помещений. Одно из них резервируется для оборудования физкультурно-оздоровительного зала. Жилой комплекс будет располагать подземным паркингом, предусмотрено место для размещения кладовых и боксов для хранения велосипедов.

Изюминкой проекта является полузамкнутый огороженный жилой двор, доступный только для жителей дома. Обращенный внутрь квартала, он станет комфортным местом для встреч, игр, отдыха, проведения различных торжеств или мероприятий. Для придания приватности территории, вход во двор осуществляется из единой вестибюльной группы с консьержем. При необходимости, для доставки крупногабаритных вещей и доступа спецтранспорта возможен временный проезд автотранспорта во двор через ворота. Во дворе предусмотрено размещение всех необходимых элементов благоустройства: детские игровые и спортивные площадки, площадки для отдыха взрослых, альпийские горки и клумбы при входах. Сбор мусора и въезд в подземный гараж-стоянку вынесены за территорию двора в торец здания. Также спроектированы н еобходимые проезды и тротуары для автомобильного и пешеходного движения в асфальтовом и плиточном исполнении.



Холдинг «Аквилон Инвест» объявляет творческий конкурс «Дай имя дому!» для выбора названия нового жилого комплекса на набережной Северной Двины. Чтобы принять в нем участие нужно до 24 часов 24 апреля ознакомиться и согласиться с правилами проведения, и заполнить заявку на сайте www.akvilon-invest.ru Каждый участник имеет право подать только одну заявку. Предлагаемое название должно быть написано на русском или английском языке и иметь от 4 до 20 букв. Участник должен указать обоснование предлагаемого названия. Количество названий, содержащихся в каждой Заявке, не должно быть больше пяти. 25 апреля определяются финалисты конкурса. Названия, предложенные ими, 26 апреля публикуются сайте, для дальнейшего голосования посетителями, которое проходит до 29 апреля. Автор названия, набравшего наибольшее количество голосов, становится победителем конкурса. Приз – путевка к морю!



