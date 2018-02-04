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Пять бригад вместо двух! Архангельск: "Архкомхоз" и "Водоканал" стоят на ушах

Обильные снегопады, обрушившиеся на Архангельск в апреле, буквально поставили на уши соответствующие городские службы – ПДУ, «Водоканал», «Архкомхоз». «Водоканал» бросил на борьбу с хлябями небесными аж пять бригад вместо обычных двух.

Ситуацию живописует издание «Регион29»:

Как сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Николай Боровиков (сменивший ушедшего в отставку Никиту Кривонкина), вместо двух бригад, как это положено по графику, предприятием «Водоканал» для принятия оперативных мер задействовано пять бригад.

— Проблема подпора канализации возникает с повышением уровня грунтовых вод и обильным таянием снега. Специалисты Водоканала отрабатывают заявки управляющих компаний и жителей, — пояснил Николай Боровиков.

Кроме того, выведенная на работу во внеочередном порядке бригада МУП «Архкомхоз» во главе с дежурным инженером в течение дня обследует участки дренажно-ливневой канализации в местах, традиционно подверженных подтоплению.

— Все насосные станции на данный момент работают в штатном режиме, — отметил Николай Боровиков.

Сейчас главная задача спустить воду с тротуаров и убрать снег с дорог третьей категории… тогда может быть и не утонем.

 

09 апрель 11:41 | : Экономика / Будни

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