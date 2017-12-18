Слабое место братьев Магомедовых, или Новые жертвы Игоря Сечина

Я давно понял – российский менталитет может переварить только одну громкую новость. На две и более не хватает ни русского духа, ни русской жалости.

Трагедия в Кемерово затмила вот такую новостишку - Владельцы группы "Сумма" миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов, а также их партнер Артур Максидов, арестованные по подозрению в организации преступного сообщества и хищении более чем на 2 млрд рублей, помещены в следственный изолятор (СИЗО) N2 "Лефортово".

Дальше чуть ли не смешно. Разместившись в «Лефортово» (все помнят, какие люди в этом СИЗО сиживали?), братья тут же стали качать права. Им, видите ли, не понравились условия содержания – нет в следственном изоляторе тренажёрного зала, негде браткам подкачаться в час досуга. А ещё горячую воду в камере включают нерегулярного. Вы им сочувствуете? Я так от всей души. В итоге братьев отправили в карантин (надеюсь, это не зашифрованное название пресс-хаты). Остудиться.

Фамилия вроде знакомая. По крайней мере, распространённая. В Москве не меньше, чем в Махачкале. Что им вменяют? Интернет пишет о семи эпизодах. В частности, хищения в особо крупных при строительстве объектов энергетики для Федеральной сетевой компании (подстанции «Василеостровская», Нерюнгринская ГРЭС и объект «Призейская-Эльгауголь»), а также во время двух строек в Калининграде (стадиона «Арена Балтика» и аэропорта «Храброво»). Причём при строительстве знакового, стратегически важного строительного объекта (догадываетесь, почему?) и такого же архизначимого аэропорта их «Сумма» (как назвали фирму, так она и поплыла) намыла себе денег аж 1.15 млрд. рублей. Российской энергетике братья-дагестанцы обошлись вполовину дешевле – 650 млн. И там ещё несколько эпизодов… по оценке наблюдателей, Магомедовы за свои шалости должны получить не менее 30 лет строгого режима. И это каждому…

Думаете, я вас суммами хочу поразить? Как же, не настолько автор наивен, мы все видели, как бабло КАМАЗами вывозится с дач полицейских подполковников. Всего лишь хотел обратить внимание читателя, насколько непростые парни эти Магомедовы. Простым предпринимателям такие госконтракты в самом счастливом сне не приснятся.

И тут начинает главная разборка - кто да за что? Часть аналитиков связывает неприятности Магомедовых с… да-да, Игорем Сечиным. Оказывается, их непонимание возникло давно – в момент вопроса транзита сечинской нефти (активы Роснефти) через новороссийский порт - главную жемчужину бизнес-империи Магомедовых. Игорь же Иванович давно известен своей злопамятностью.

Символично, что в другом московском СИЗО «Матросская тишина» сейчас пребывает ещё одна его жертва – бывший министр экономики всея Руси Алексей Улюкаев. То ли этапа ждёт, то ли прижился, пока непонятно. Но Сечин о нём помнит, как об удачно завершившейся спецоперации – российские силовики доказали, что запросто могут посадить (и надолго) своих конкурентов. Получилось в первый раз… почему бы не попробовать и во второй?

Неужели братья Магомедовы тоже либералы? - спросите вы. И я таки отвечу: сомневаюсь, вряд ли. Но ведь от кого-то они получали эти вкусные госконтракты. От кого-то близкого к правительству РФ, а то и прямо там сидящего. Правительство же, как известно, у нас насквозь либеральное и находится, пусть в скрытой, но постоянной конфронтации с патриотами-силовиками. Скоро-скоро инаугурация вновь переизбранного президента, после которой нам обещают перестановки в кабинете министров. Дадут на кого-нибудь показания братья Магомедовы… глядишь, кого-то из сегодня сидящих в правительстве дисквалифицируют, чтобы на его место своего патриота протолкнуть. По-моему, нормальный сценарий.

И это ещё без совсем неутешительных прогнозов демократической оппозиции – Путин, де, наигрался в либерализм, в период жёсткой внешнеполитической конфронтации с Западом ему такой либеральный кагал больше без надобности, самое время проредить грядку.

Впрочем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уже жёстко ответил - Это, скорее, политологические пересуды. Давайте оставим их политологам. Мы не можем принимать участие в таких пересудах. Вот же выхухоль… а как не политологические, когда арестован человек, бывавший на собраниях у его шефа, сидевший с президентом за одним столом. Как сказал в беседе с вашим покорным слугой глава Архангельска Игорь Годзиш: «Экономики без политики не бывает». Соответственно и наоборот. Надо будет до Кремля эту мысль донести…

И вообще, я этим братьям Магомедовым почти искренне сочувствую. Сейчас жёлтая пресса (типа lifenews) издевательски пишет, что домочадцев лефортовских сидельцев ещё несколько дней не интересовало происхождение денег, на которые они живут… учатся в Лондоне… дружат с Бондарчуками и Маликовыми… катаются на яхтах и летают на частных самолётах.

А что прикажете – становиться Павликами Морозовыми (собирательный персонаж) и стучать на родителя? Если папу приглашают к Путину, он априори ни в чём плохом не может быть замешан, там же тройная проверка. Ну, не повезло… с кем не бывает. Это Сечин по простоте своей думает, что неприкасаемый, пока покерные кости ложатся на его сторону ломберного столика.

Меня другое удивляет (хотя вроде уже не должно). Например, когда я слышу «создание преступного сообщества» применительно к бизнесменам. Специально подчёркиваю – не к владельцам Черкизонов, где чем угодно могут из-под полы торговать, а к работающим по госконтрактам. По-моему, такое определение подходит для какого-нибудь Шакро-молодого, но не для солидных Магомедовых.

Или то, что мы с вами уже обсуждали в деле Пеункова, архангельского то ли депутата, то ли бизнесмена, то ли бандита с киллерскими замашками. Там следствие объясняло – вели за ним слежку несколько лет, чтобы предъявить обвинение по полной. А то, что общественно опасный тип всё это время что хотел, то и воротил, сидел на сессиях в Архоблсобрании (хотя мог запросто соседа-депутата ножичком почикать, ведь бандит же) - это так, издержки профессии сыщика?

То же самое и с Магомедовыми. Дело их якобы велось четыре года, несколько его фигурантов успели скрыться, но самих хозяев «Суммы» до поры до времени никто не беспокоил. Причём, по версии того же следствия, сумма хищений за этот период выросла с 500 млн. до двух с лишним миллиардов. И кто за это ответит? Или надеются вернуть в доход государству?

Просматриваю аналитику по их делу… в основном разговоры о том, что не в меру ретивых предпринимателей, попавших в российскую бизнес-элиту как бы с заднего хода, решили немного опустить – сбить лоск и борзость.

Всё-таки быть в нашей стране мелким предпринимателем (мой статус) гораздо спокойней. Самым малым… авось и не заметят.

Леонид Черток