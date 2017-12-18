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Вопиющее бесстыдство: депутаты прибавили себе и губернатору пенсии. Пока на Камчатке

Депутаты Заксобрания Камчатки проголосовали за применение повышающих коэффициентов к пенсиям для крупных чиновников и руководителей парламента региона. Об этом сегодня сообщают их камчатские СМИ.

Причем с предложением повысить себе и приближенным денежное содержание выступил сам «начальник Камчатки» губернатор Владимир Илюхин, наблюдатели полагают, что местные депутаты в этот список вошли для «повышения мотивации» при голосовании.

В итоге предложение приняли подавляющим большинством голосов. За принятие поправок проголосовали депутаты от "Единой России" и ЛДПР. Против были только три депутата: Михаил Пучковский ("Справедливая Россия"), Валерий Быков и Роман Литвинов (КПРФ). По словам Быкова, "с учетом того, что доходы населения падают, принимать подобный закон - бесстыдство".

Издание «Кам24» поясняет: - Теперь пенсии камчатских госслужащих и доплаты к ним будут рассчитываться с повышающими коэффициентами. Согласно нововведению, самый высокий коэффициент - 1,8 - полагается губернатору, первому вице-губернатору, председателю Заксобрания и его первому заму.Коэффициент чуть пониже - 1,7 - будет применяться к окладам вице-губернаторов, заместителей председателя правительства края и председателя Заксобрания; 1,6 - к окладам министров, руководителей агентств и председателя Контрольно-счетной палаты края. К окладам обладателей других важных должностей для расчета пенсий будут применяться следующие коэффициенты: 1,5 - председатель краевого избиркома, председатели комитетов Заксобрания, омбудсмен по правам человека, заместитель председателя КСП; 1,4 - заместители председателей комитетов Заксобрания, краевого избиркома и аудиторов КСП; 1,3 - секретари избиркома, омбудсмены по правам КМНС, ребенка и предпринимателей.

Напомним, что Камчатский край относится к депрессивным регионам. Пенсия по старости обычных его жителей сегодня в среднем составляет 21 тысячу рублей в месяц. Зато пенсия губернатора и его ближнего круга после принятия поправок перевалит за 100 тысяч.

(на фото: простая Камчатка... как она есть)

06 апрель 14:17 | : Экономика / Скандалы

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