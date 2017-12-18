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"Архэнергосбыт" окончательно признан банкротом. Но долги-то остались...

2 апреля Арбитражный суд Карачаево-Черкесской республики удовлетворил требования ПАО «МРСК Северо-Запада» в части признания ПАО «Архэнергосбыт» несостоятельным (банкротом). Суд постановил, что требования МРСК Северо-Запада обоснованные, и в данном случае имеются все признаки банкротства сбытовой компании, прописанные в законе.

По решению суда в отношении «Архэнергосбыта» вводится процедура наблюдения сроком на 5 месяцев - деятельность предприятия теперь будет контролировать управляющий саморегулируемой организации арбитражных управляющих. Он оценит реальное финансовое состояние должника, проанализирует заключенные сделки, хозяйственную деятельность компании, проверит финансовые документы.

Напомним, что после ухода с рынка и лишения «Архэнергосбыта» статуса гарантирующего поставщика в Архангельской области в конце 2017 года, компания оставила долги генерирующим компаниям в размере 1,9 миллиарда рублей, территориальным сетевым организациям – 4 миллиардов, кроме того собрана переплата в виде авансов от юридических и физических лиц региона.

04 апрель 12:44 | : Экономика / Скандалы

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