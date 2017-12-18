ЖК "Green Park" - продажи начались, но скидки остались

Первые покупатели уже забронировали квартиры во 2-й очереди ЖК «Green Park». Но для всех желающих приобрести жилье в первом комплексе эко-класса холдинга «Аквилон Инвест» предоставляет скидку в 15%.



ЖК « Green Park », возводится холдингом «Аквилон Инвест» в квартале между ул. Выучейского – пр. Ломоносова – ул. Розы Люксембург – Набережная Северной Двины, в соответствии с требованиями международных стандартов экологического строительства, обеспечивающих комфортную и безопасную жизнь человека. Как в планировочных решениях, так и в благоустройстве территории использованы передовые достижений в эргономике и экологии.



В доме представлено большое разнообразие планировочных решений квартир, выполненных по передовой технологии «Разумные метры»: от студий площадью 27 кв. м до евро-трехкомнатных квартир площадью 56,7 кв. м. Также во 2-й очереди ЖК « Green Park » есть классические однокомнатные и евро-двухкомнатные квартиры.



ЖК «Green Park» отличается внедрением принципа экономии природных ресурсов, проекту присвоен «Высокий» класс энергоэффективности. Здание из 4 секций площадью почти 22 тыс. кв. м строится по технологии «Теплая керамика» с толщиной наружных стен 770 мм. Для отделки фасадов используется кирпич двух цветов. Применяется современный утеплитель на кровле и в техподполье. Дом строится с малым количеством углов, чтобы создать лучшие условия для естественного освещения в квартирах. Для остекления применяются энергоэффективные многокамерные стеклопакеты с мягким селективным покрытием, которое пропускает тепло внутрь и не выпускает наружу. Жилые помещения будут иметь дополнительную шумоизоляцию.

Инженерные системы ЖК «Green Park» спроектированы с учетом европейских экологических стандартов. Система теплоснабжения включает автоматизированный тепловой пункт с датчиками наружной температуры воздуха, энергоэффективными теплообменниками, насосами нового поколения, индивидуальные поквартирные приборы учета и радиаторы с терморегуляторами. Система фильтрации воды, а также система контроля протечек, позволяющая оперативно реагировать на потери в сетях водоснабжения. Места общего пользования оборудуются энергоэффективными светодиодным освещением с микроволновыми акустическими датчиками движения. Предусмотрен монтаж малошумных лифтов без машинного отделения, с частотными преобразователями, позволяющими экономить 50% электроэнергии. Все это ведет к сокращению энергопотребления и экономии затрат по коммунальным платежам.



Комплексное благоустройство прилегающей территории выполняется на основе технологии «Двор, свободный от машин» по единой green-концепции. Планируется разбивка собственного всесезонного парка с аллеями, ландшафтный эко-дизайн озеленения, прокладка пешеходных тротуаров из палубной доски, установка детской игровой площадки с веревочным парком и площадки для отдыха с малыми архитектурными формами из натурального дерева, уличных тренажеров, освещение территории с использованием светодиодных фонарей. Также во дворе предусмотрена зона Wi-Fi.



Помимо закрытого паркинга на 88 машиномест, оборудованного системой фильтрацией воздуха с газоанализаторами, будет сделана открытая автостоянка, в том числе с местами для маломобильных групп населения. Изначально создаются условия для раздельного сбора мусора. Отдельная площадка предназначена для выгула собак со специализированными контейнерами и пакетами для отходов. Вся прилегающая к дому территория оборудуется дренажной системой по технологии «Двор без луж», обеспечивающей эффективное водоотведение.

В настоящее время на 1-й очереди строители выполняют кирпичную кладку стен 8-го этажа. На 2-й очереди завершено погружение основного объема свай. Ведутся работы по бетонированию ростверка. Все этапы строительства курирует специалист-эколог. Необходимо отметить, что по городской программе развития застроенных территорий, на этом участке холдингом «Аквилон Инвест» было расселено 4 аварийных деревянных дома, в которых проживало 55 человек.



Всю информацию можно получить по телефону 65-00-08 и на сайте http://greenpark29.ru/

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