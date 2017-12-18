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Улететь на отдых из Архангельска через Москву станет еще дороже

Об этом предупреждает издание «Ведомости». По его данным, Минфин затеял подъем НДС для транзитных перелетов через Москву до 18 %. На сегодняшний день эта ставка составляет 10 %.

Параллельно Росавиация сообщает, за 2017 год внутри РФ было перевезено 62,7 млн человек, из которых почти три четверти — транзитом через Москву. Эксперты уже подсчитали - в связи с увеличением налоговой ставки на московских линиях авиаперевозчики потеряют около 29 млрд руб. в год.

Напомним, что ради оживления продаж билетов на внутренних авиалиниях в апреле 2015 года НДС на внутренние авиаперелёты был уменьшен с 18% до 10%. Это уменьшение распространялось на временной интервал до конца 2017 года (за исключением полётов в Крым, там уменьшение продлится до 2019 года).

Впрочем, как утверждают наблюдатели, итоговая цена на билет все равно зависит от авиакомпании, услугами которой вы решили воспользоваться. Возможно, кто-то пойдет на демпинг…

Также вышесказанное никак не отражается на уровне обслуживания, который гарантирует аэропорт "Архангельск".

 

 

02 апрель 11:44 | : Экономика

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