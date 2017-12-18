Чтобы не повторилось Кемерово. У пожарных частей Архангельска есть проблемы с финансированием и техобеспечением

Наблюдатели Архангельской области продолжают обсуждать причины трагедии в Кемерово.

Так, многие обратили внимание на то, что кемеровские пожарные длительное время не приступали к работе в горящем здании. Позже появилась информация, что у них просто не было нужного в подобных случаях спецоборудования.

В редакцию ИА RUSNORD стала поступать информация, что подобная ситуация сложилась и у архангельских спасателей.

Например, 17-й части, которая находится на областном обеспечении.

Её сотрудники якобы выезжают на несложные спасательные операции (вскрыть захлопнувшуюся двери, достать провалившегося в яму прохожего и пр), но не на тушение пожаров. Такая ситуация сложилась с нового года. Всему виной, по мнению информаторов, недостаточное финансирование.

Мало того, из тех же источников следует, что не в каждой пожарной части областной столицы есть газодымзащитная техника, которая включает в себя кислородно-изолирующие противогазы, препятствующие отравлению продуктами горения, ощущается нехватка огнеборцев, умеющих ими пользоваться, и технического персонала для их обслуживания.

Редакция ждет комментария на вышеизложенное от ответственных лиц.