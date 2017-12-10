Каучсёрфинг против курортного сбора, или Как бороться с летними "сюрпризами"

У нас в стране, как близится летний сезон, обязательно заводится разговор о курортном сборе.

Анекдот в том, что механизм этого сбора до сих пор никем не выработан. А уже собираются штрафовать за неуплату. Ну очень по-русски…

Отдыхать было всегда дорого. Конечно, если не имеете в виду отдых в известной позе на грядках своего садового участка. И то, купленный в супермаркете килограмм картошки на круг обойдётся вам дешевле собственной (если приплюсовать расходы на мазь от радикулита).

Дорого отдыхать на море было и в Советском Союзе. Нашей семье это удалось один раз, и то, мама потом полгода долги в кассу взаимопомощи возвращала, а я сидел без новых игрушек. Нет, вы не подумайте, никакого Сочи с трёхразовым питанием по курсовке – бюджетная Евпатория с койкой за полтора рубля, удобствами в соседнем дворе и ужином на электроплитке. Но горячая варёная кукуруза на пляже по полтинничку… просто невыносимая нагрузка на сторублёвую актёрскую зарплату. Так что не верьте басням про беззаботное советское детство. Всё, как и сейчас – кому в какой семье повезло родиться. Если в обкомовской, то и вопросов нет.

Отдыхать дорого везде. Мой знакомый кинооператор Элизбар Караваев рассказывал, как в конце 70-х приехал в Испанию на выбор натуры. Заядлый охотник, он просто не мог не зайти в специализированный магазин охотничьей амуниции. И натуральным образом влюбился в охотничью шапочку… уже представлял, как сидит в ней в камышах, ожидая подлёта уток. Но цена… дороже тридцати долларов при суточных 16. Когда в соседнем магазинчике одежды такая же панамка, только без камуфляжа, имела ценник меньше десяти.

Why? – воззвал Элизбар к продавцу, - откуда такие охренительные цены?!

Охота – развлечение для небедных, - был ответ.

И ведь не поспоришь.

Как у нас обычно бывает, в преддверии сезона отпусков актуализируется тема введения курортного сбора. Конкретно – за пользование местом у моря и, соответственно, под южным солнцем. Дело в том, что в ряде российских регионов, имеющих непосредственное отношение к туризму, местное население бьёт тревогу по поводу состояния пляжей. «Резкий всплеск посещаемости приводит к перегрузке пляжной зоны», - то ли жалуются, то ли докладывают НАВЕРХ местные чиновники. По их мнению, курортный сбор позволил бы решить «массу проблем» (подозреваю, что и их личные финансовые). Предполагается, что полученные деньги будут направлять на благоустройство пляжей: очищение пляжной зоны, введение дополнительной системы очистки воды и благоустройство набережных.

Однако идею сбора какой год критикуют на уровне Российского союза туриндустрии. Там напомнили, что курортный сбор уже существовал в Кавказских Минеральных Водах в советский период. Однако практически все собранные средства уходили на организацию самого процесса уплаты, поэтому в начале 2000-х сбор отменили. Интеллигентные люди эти туроператоры. «Уходили на содержание»… да просто распределялись между родственниками чиновников, ответственных за процесс сбора. Ну и на рекламно-информационные плакаты, которые по стоимости изготовления запросто могли конкурировать с творениями Энди Уорхола.

Но в этом году, похоже, халяве конец. Вот какая информация появилась в Сети на минувшей неделе - Вслед за курортным сбором, вводящимся в нескольких регионах России, могут появиться штрафы за его неуплату. Первыми о таком намерении объявили власти Ставропольского края 20 марта. Остальные участники пилотного проекта - Крым, Алтайский и Краснодарский края - пока молчат, но до старта эксперимента осталось чуть больше месяца, и у них есть время подумать.

Судя по всему, оброка пока смогут избежать только курорты Краснодарского края благодаря ЧМ по футболе. То есть, на год. Интересное кино, как собирать новый налог ещё не придумали, но штрафовать за неуплату уже готовы. Вот это по-нашему!

А о каких суммах, собственно, речь? Вы не поверите, о смешных. На Ставрополье ставка курортного сбора самая большая - 50 рублей в сутки с человека. В Алтайском крае - 30, в Краснодарском крае и Крыму - по 10 рублей. Штрафы, конечно, солиднее, от 500 до 2000 рублей. Но я знал людей, которые со стольником в кармане жадничали заплатить за поезд в автобусе пятачок, чтобы потом нарваться на контролёров. Да что скрывать… сам попадал в подобную ситуацию.

Но мы пока говорим именно о курортном сборе, о том, какой от него толк.

Этот налог не наше российское ноу-хау, он есть во многих странах мира, где пляжный отдых приносит неплохие дивиденды в казну. Обычно его величина зависит от времени пребывания туриста на курорте, чем дольше, тем день стоит меньше. Есть два варианта монетизации курортного сбора — азиатский и европейский. В первом турист платит в отеле фиксированную сумму в сутки или процент от стоимости услуг. Во втором туроператор включает курортный сбор в стоимость тура. В этом случае деньги распределяются между туроператором, отельером и регионом. Однако во многих странах, популярных у любителей именно пляжного отдыха, таких как Болгария, Турция, Индия, этого сбора нет вовсе. И ничего, не бедствуют.

Именно из-за последнего фактора нам бы стоило от этого сбора отказаться, так как борьба за летнего массового туриста в системе «цена качество» идёт как раз между Турцией-Болгарией и Крымом-Краснодарским краем.

Противники курортного сбора настаивают на том, что он, если и не подорвёт окончательно слабосильный российский туристический бизнес, то станет лишним раздражителем и рассадником коррупции, с которой на нашем юге и так дела обстоят лучше, чем хотелось бы. Так, авторы законопроекта вводят понятие «оператор курортного сбора». И под него уже попадают не только гостиницы-санатории-пансионаты, но и частники, сдающих жилье. В тексте фигурируют слова: «услуги по предоставлению в пользование жилых помещений, в том числе в жилых помещениях, относящихся к индивидуальному жилищному фонду». Однако неясно, кто и как будет определять наличие факта оказания услуги. Даже если предположить, что полиция и представители налоговых органов начнут проводить рейды по частному сектору, дверь им могут не открыть по статье о неприкосновенности частного жилища. Давайте судебное решение или пошли вон. А даже если дверь и откроют, всегда можно сказать, что ты родственник хозяина или приехал в гости к другу. Кстати, многие молодые люди на самом деле так путешествуют. Это называется «каучсёрфинг»: единомышленники, желающие бесплатно пожить где-то или, наоборот, готовые принять гостей, списываются между собой через интернет. Метод известный и стремительно набирающий популярность в нашей стране традиционного гостеприимства.

Не надо забывать ещё советскую традицию – на свои курорты наши люди привыкли ездить дикарями. То есть, частники смогут уйти от уплаты налогов, а легально действующие гостиницы получат очередной головняк с заполнением дополнительных налоговых деклараций.

И ещё момент, редко учитываемый. Наш человек любит козырнуть тем, что отдыхал на иностранном побережье. Всегда можно забыть уточнить, что это была почти домашняя Варна или Анталья, прибавить вальяжности в голосе, и слушатели подумают, что речь о Гавайях. То есть, наши курорту должны ещё активнее демпинговать, чтобы вернуть себе отдыхающего, чтобы понты перестали быть дороже денег.

А мы опять движемся совсем не в ту сторону…

Леонид Черток