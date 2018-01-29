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Этот голос не забудешь. Почему АГТРК "Поморье" скрывает правду о молочных фермах Архангельской области?

Архангельская область снова ославилась на Центральном телевидении.

Сюжет о жутком состоянии молочных ферма региона прошел в программе «Утро России», выходящей на телеканале РТР. Соответственно, корпункт федеральной телекомпании находится на АГТР «Поморье». Но в местных новостях сюжет почему-то не вышел. Хотя закадровый голос, по утверждению коллег из ИА «Эхо севера» (участник Ассоциации независимых СМИ «Вольное дело»), нельзя перепутать даже после мучительного похмелья.  

А вот о чем сам сюжет…

- Фермеры в Архангельской области разводят коров. А их молоко стало ненужным местным заводам. Хозяева бьют тревогу — они вынуждены сбывать продукцию по заниженным ценам.

Хозяйство «Никольское» терпит убытки — на предприятии введена жесткая экономия. Впрочем, еще не так давно ситуация была стабильной. Молоко применял Красноборский маслодельный завод.

Продукция становится невостребованной. Руководство предприятия, отзваниваюсь по молочным заводам, дошло даже до Ярославля.

Что касается, например, Вилегодского района, то там есть свое перерабатывающее предприятие, но оно пока не в состоянии помочь всем местным фермерам. Даже, если переработка увеличится раза в три.

В крестьянско-фермерском хозяйстве Вельского района Шоноша дела обстоят еще хуже — там под нож пустили почти половину стада — аж 60 коров. Даже при условии субсидий литр молока там дает 1 рубль 70 копеек убытка.

Если ситуация не изменится в лучшую сторону, то в Архангельской области резко сократится поголовье буренок.

Ознакомиться с сюжетом можно на видео по ссылке. Смотрите с 30 минуты эфира.

30 март 13:39 | : Экономика / Скандалы

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