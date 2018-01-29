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ТГК-2 просит с ней расплатиться. Пока по-хорошему...

По информации ТГК-2, на 1 марта 2018 года задолженность потребителей Архангельска за поставленную тепловую энергию перед ресурсоснабжающей организацией составляет порядка 1,4 млрд. рублей, основная доля долга приходится на население – более 90 % или 1 млрд. 250 млн. рублей.

Накопить задолженность за коммунальные услуги просто, однако должникам стоит задуматься о последствиях и дополнительных расходах, к которым приводят несвоевременно оплаченные услуги. Так, в соответствии с ч. 14 ст. 155 ЖК РФ лица, несвоевременно или не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязаны уплатить кредитору пени от невыплаченной в срок сумму за каждый день просрочки.

- Например, при наличии задолженности 10 тысяч рублей сумму начисленных пени в год превысит 2 тысячи рублей, увеличив при этом общую сумму долга, - пояснила начальник управления по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-2» Юлия Ралитная.

Также среди мер воздействия на должников, предусмотренных действующим законодательством, - приостановление выплаты льгот при их наличии до полного погашения долга или введение ограничения предоставления горячего водоснабжения.

В случае, если дело дошло до судебных разбирательств и долги взыскиваются через суд, кроме основного долга неплательщик обязан уплатить взыскателю судебные расходы, минимальный размер которых составит 6 тысяч рублей.

Кроме того, должникам ограничивается возможность выезда за пределы Российской Федерации, а информация о злостных неплательщиках, не погасивших долги за ЖКХ по решению суда, может быть передана в национальное бюро кредитных историй.

При этом, как отметила Юлия Ралитная, неприятных последствий можно избежать. Главное – начать принимать меры к погашению долгов.

По всем возникшим вопросам в отношении задолженности можно обратиться по телефонам, указанным в квитанции: 42-17-61, 42-05-79, 42-05-75, 46-31-18; на сайте в Личном кабинете ТГК-2, в действующих пунктах приёма населения по адресам: ул. Павла Усова, д. 8; ул. Советская, д. 44, пр. Советских космонавтов, 126.

О наличии исполнительного производства, возбужденного в отношении должника, можно узнать на сайте ФССП (банк исполнительных производств) www/gssprus.ru.

Для внесения платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в пользу ПАО «ТГК-2» доступны различные каналы оплаты: услуга «Автоплатеж» ПАО «Сбербанк», платежный терминал ПАО «ТГК-2», расположенный по адресу: ул. Павла Усова, 8.

Кроме того, оплату можно произвести через Личный кабинет ПАО «ТГК-2», каналы оплаты ПАО «Сбербанк», ФГУП «Почта России» и через другие коммерческие банки.  

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)

28 март 11:43 | : Экономика

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