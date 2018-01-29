Игорь Скубенко ответил ИА RUSNORD: "Статус моногорода имеет две стороны..."

На проходящей в эти минуты пресс-конференции с главой Северодвинска Игорем Скубенко, был задан вопрос от ИА RUSNORD: статус моногорода – благо или вериги?

Игорь СКУБЕНКО:

- Это данность, которая есть сегодня у нашего города.

С одной стороны, такой статус благо. Заводы неплохо развиваются, всегда есть перспектива загрузки заказами, в первую очередь, оборонными. Благодаря этому нет проблем с выплатой заработной платы, в части социального обеспечения город занимает серьёзные позиции. И это реальное положение дел, а не домыслы.

И одновременно, плохо для города, когда есть такая зависимость, финансовая свобода всегда лучше. Поэтому надо минимизировать зависимость от госзаказа. Моя задача, как руководителя МО, донести эту мысль до руководителей оборонных предприятий.

Так что однозначного ответа на заданный вопрос нет.