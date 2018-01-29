"Аквилон Инвест" на северодвинских Яграх - "атмосферное" строительство

Новый жилой комплекс «Атмосфера» холдинга «Аквилон Инвест» строится на ул. Дзержинского на острове Ягры.



Жилой комплекс расположен в микрорайоне с развитой социальной инфраструктурой: в шаговой доступности три детсада, две школы, взрослая и детская поликлиники ФОК и НТЦ «Звездочка». В нескольких минутах ходьбы – побережье Белого моря с сосновым бором и песчаным пляжем.



Строители завершили возведение кирпичных стен 5-го этажа и приступили к кладке парапета кровли. Ведутся работы по устройству внутренних перегородок на 3-4-м этажах. На стройплощадке работает два башенных крана.



Общая площадь здания составляет около 12 тыс. кв. м. Внутреннее пространство квартир выполнено с использованием передовой европейской концепции «Разумные метры». Всего в доме спроектировано 157 квартир разнообразной площади и планировок, в том числе: 24 студии, 27 классических однокомнатных, 9 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир, 37 евро-двухкомнатных, 39 евро-трехкомнатных и 2 евро-четырехкомнатных квартир. Все квартиры сдаются с «белой» отделкой, возможен заказ чистовой отделки квартир.



Здание строится из кирпича по энергосберегающей технологии «Тёплая керамика», в окнах устанавливаются двухкамерные стеклопакеты, предусмотрено остекление лоджий и балконов, наличие светопрозрачных входные группы, помещения для консьержей. ЖК «Атмосфера» будет оборудован автоматизированным тепловым пунктом, системой пожарной сигнализации, малошумными импортными лифтами.



ЖК «Атмосфера» это не только разнообразие планировочных решений, но и большой закрытый двор без машин с многофункциональным игровым комплексом для детей, площадками для отдыха, велосипедными дорожками, экологичные гостевые парковки для владельцев автомобилей. Предусматривается обеспечение удобства входа в здание и помещения для людей с ограниченными возможностями по здоровью, доступность квартир, применение специального оборудования для маломобильных групп, создание личных парковочных мест для автотранспорта.