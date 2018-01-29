В тесноте, но... Самые малогабаритные квартиры в Архангельске стоят чуть больше миллиона

Самые крохотные квартиры в Архангельске (наверное, для принципиальных холостяков) по данным риэлторского сайта N1.RU, выставлены на продажу, находятся на Ленинградском проспекте, район Фактории.

Их площадь 12.6 и 12.7 квадратных метров, цена – 1.05 млн. рублей.

Еще несколько малогабаритных квартир продаются в самом центре областной столицы. Их метраж 14-15 кв. м., а продажная цена несколько выше. Все они размещены в старом жилом фонде.

Впрочем, главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток уверяет, что знает в Москве квартиры аналогичной площади, расположенные в домах поздней советской постройки девятиметровые комнаты при трехметровых кухнях. Иногда крупные промышленные предприятия держали их специально для приехавших в длительную командировку специалистов, а потом передавали в управление ЖЭК. Расхожее название подобных жилищ – квартира гостиничного типа.

Впрочем, эксперты рынка недвижимости утверждают, что рекордсмены экономной жилплощади стоят в Новосибирске – там есть квартиры площадью в 8 квадратов, переоборудованные из отдельных подсобных помещений, которые застройщик изначально планировал использовать под кладовки.

