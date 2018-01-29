Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В тесноте, но... Самые малогабаритные квартиры в Архангельске стоят чуть больше миллиона

Самые крохотные квартиры в Архангельске (наверное, для принципиальных холостяков) по данным риэлторского сайта N1.RU, выставлены на продажу, находятся на Ленинградском проспекте, район Фактории.

Их площадь 12.6 и 12.7 квадратных метров, цена – 1.05 млн. рублей.

Еще несколько малогабаритных квартир продаются в самом центре областной столицы. Их метраж 14-15 кв. м., а продажная цена несколько выше. Все они размещены в старом жилом фонде.

Впрочем, главный редактор ИА RUSNORD Леонид Черток уверяет, что знает в Москве квартиры аналогичной площади, расположенные в домах поздней советской постройки девятиметровые комнаты при трехметровых кухнях. Иногда крупные промышленные предприятия держали их специально для приехавших в длительную командировку специалистов, а потом передавали в управление ЖЭК. Расхожее название подобных жилищ – квартира гостиничного типа.

Впрочем, эксперты рынка недвижимости утверждают, что рекордсмены экономной жилплощади стоят в Новосибирске – там есть квартиры площадью в 8 квадратов, переоборудованные из отдельных подсобных помещений, которые застройщик изначально планировал использовать под кладовки.

27 март 10:55 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (210)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20