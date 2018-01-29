Завтра Фонд капремонта выступит на "парламентском часе" в Холмогорском районе

Депутаты МО «Холмогорский муниципальный район» попросили директора Фонда капремонта Архангельской области Александра БАРАЕВА принять участие в их сессии 28 марта.

В приглашении за подписью председателя Собрания депутатов Андрея БЕРДЕННИКОВА говорится о том, что они хотели бы выслушать Бараева в рамках «депутатского часа» по теме «Усовершенствование форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления с Фондом капитального ремонта многоквартирных домов».

В среду на «депутатском часе» Александр Бараев расскажет о том, как строится работа Фонда в муниципалитетах области – с органами МСУ и управляющими компаниями. По закону администрации МО участвуют в приемке выполненных подрядчиками Фонда работ. И это – очень положительный момент, поскольку, чем больше внимания со стороны района или поселения, чем больше контроль, тем – в итоге - выше качество. Отметим, что высокой активностью в процессе контроля за проведением работ отличаются органы МСУ Новодвинска, Коряжмы, Мирного, Вельского района.

Вместе с тем, наряду с положительным опытом есть и отрицательный. Хотя, как правило, большинство вопросов удается решить путем переговорного процесса. По большей части речь идет об отказе со стороны Фонда от определенного вида работ, поскольку даже визуальное исследование дома (как правило, деревянного) показывает, что проводить там тот вид работ, который заявлен, нецелесообразно. Так, если в плане только капремонт фундамента – и мы его сделаем – это значит, что нарушится вся геометрия, и необходимо будет делать и стены, и крышу.

«Бывают споры по таким вопросам, но в рамках рабочего диалога все решается», - отметил Александр Бараев. Напомним, что подобный случай произошел в Лешуконском районе: в плане на 2018 год был заявлен дом, в котором, как показал его осмотр, люди не живут в более чем половине квартир. Это было поставлено на вид главе района Александру МАРТЫНОВУ и главе поселения «Лешуконское» Алексею НОВИЦКОМУ: в рабочем порядке пришли к соглашению о том, что данный МКД действительно не совсем правильно включен в программу, и со стороны органов МСУ прозвучало обещание заменить его на другой – где люди проживают стопроцентно.

Есть еще ряд моментов по взаимодействию с органами МСУ – это и включение заведомо аварийных домов в программу капремонта со стороны муниципальных образований, и плохо составленные дефектные ведомости, и недопуск подрядчиков на объекты из-за отсутствия документов, которые никакими актами не регламентируются. В результате – упускается и так излишне короткое северное лето, когда необходимо проводить основное количество ремонтных работ по фасадам, крышам и фундаментам.

Обо всем этом пойдет предметный разговор на сессии собрания депутатов Холмогорского района 28 марта.

СПРАВКА:

В плане программы капремонта в Холмогорском районе в 2018 году - 6 многоквартирных домов, в которых планируется проведение 7 видов работ. В настоящее время заключены договоры по 4 МКД на 4 вида работ.