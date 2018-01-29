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Народный фронт дал по рукам. Котласская городская больница отменила закупку автомобиля за 2 млн

Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области обнаружили на сайте госзакупок открытый электронный аукцион, который был размещен 20 марта 2018 г., на покупку дорогостоящего автомобиля. Заявку на приобретение автомобиля опубликовало государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области «Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)». В соответствии с информацией на портале государственных и муниципальных услуг, начальная цена договора составила 2 млн руб.


После обращения активистов регионального отделения ОНФ к руководству учреждения с просьбой обосновать необходимость приобретения автомобиля по такой цене и с заявленными техническими характеристиками, сомнительная закупка была отменена. По мнению экспертов ОНФ, автомобиль, без конкретного указания марки, является автомобилем представительского класса с дорогостоящей внутренней кожаной отделкой, на литых 18-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной. В силу своих конструктивных особенностей, по всей вероятности, он не может использоваться для перевозки больных.


«Безусловно, покупку такого авто мы посчитали нецелесообразной. Если учреждение здравоохранения нуждается в новой машине, есть и более скоромные варианты, - отметил член регионального штаба ОНФ в Архангельской области Юрий Шалауров. - Обычно такой автомобиль предназначен для комфортабельных поездок руководителей. Стоит напомнить, что экспертами ОНФ уже были пресечены попытки приобретения дорогих автомобилей в бюджетных учреждениях региона. Сегодня во многих медучреждениях еще есть проблемы, которые влияют на качество оказания медицинской помощи, их нужно решать в первую очередь. Котласская городская больница не исключение. Нужно избегать попыток неэффективного использования бюджетных средств», - подчеркнул Шалауров.


Эксперты Общероссийского народного фронта в Архангельской области продолжают держать на контроле закупки в сфере госкомпаний.


26 март 13:23 | : Экономика

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