Правительство Архангельской области поднимает зарплату учителям

На это благое дело выделено 554 млн. рублей, сообщает издание «Регион29», ссылаясь на регионального министра образования и науки Сергея Котлова.

Таким образом правительство региона исполняет поручение Владимира Путина о поэтапном увеличении минимальной зарплаты до прожиточного минимума. Причём на МРОТ должны начисляться районный коэффициент и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Кроме того, на встрече с педагогами министр заявил, что в ближайшие три года предстоит активное строительство школ и детских садов.

— В течение трёх лет по реализации двух федеральных программ мы должны построить 13 объектов образования на территории Архангельской области, — сообщил Сергей Котлов.

Сейчас много зависит от муниципалитетов. Они должны определить места строек и проекты зданий. На основе этих заявок будет сформирован список будущих строительных объектов.