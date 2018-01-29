Рефинансирование ипотеки - это реально. Сюрпризы от "Аквилон Инвест"

Рефинансирование ипотеки - это обновление текущего или заключение нового кредитного договора в целях снижения процентной ставки по кредиту, изменения ежемесячного платежа или срока выплат.

Например, сейчас рефинансировать кредит можно по ставке от 6% годовых, если заемщик попадает под госпрограмму «Семейная ипотека», или от 9,05% годовых по стандартной программе. Учитывая, что еще пару лет назад жилищные кредиты выдавались под 12-14% годовых, это может сэкономить покупателю квартиры весомую сумму.



Чтобы рефинансировать ипотечный кредит необходимо ознакомиться с предложениями о в различных банках. Как правило, перезаключение договора в «родном» банке сложнее, чем перевод кредита в стороннюю финансовую организацию. Затем следует подготовить пакет документов, который требуется для оформления перекредитования.



- Пакет документов аналогичен тому, что нужны подачи заявки на первоначальный ипотечный кредит: паспорт, СНИЛС, анкета, заверенная копия трудовой книжки и справки о доходах, - объясняет ипотечный брокер «Аквилон Инвест» Анна Шабанова. - Дополнительно необходимо будет предоставить документ с реквизитами кредита из банка, в котором получена ипотека (это может быть кредитный договор или график платежей), а также отказ банка-кредитора в последующей ипотеке и справку об остатке основного долга. Вся процедура рефинансирования с момента подачи документов до регистрации нового кредитного договора в Россреестре занимает от 25 до 60 дней.



После одобрения вашей заявки, нужно собрать документы на недвижимость, такие как справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, о прописанных лицах, а также о наличии обременения в пользу банка-залогодержателя.

Конкретная сумма, которую удастся сохранить при помощи рефинансирования, рассчитывается индивидуально для каждого случая кредитования. Она зависит от изначальной процентной ставки, кредитной истории заёмщика и банковской программы. Однако, по словам экспертов, экономия в несколько сотен тысяч рублей - это вполне реалистичный сценарий.

К примеру, семейная пара в 2016 году купила квартиру у аккредитованного застройщика под 13,8% годовых. Через месяц (один платеж, 21 тыс. руб.) начали оформлять рефинансирование в своем «зарплатном» банке под 10,9% годовых. Разница в ежемесячном платеже – 5,8 тыс. руб. Срок кредита – 10 лет. Считаем: 696 тыс. руб. (разница в ежемесячных платежах за 10 лет) – 21 тыс. руб. (уплаченная в первоначальный банк сумма) – 2 тыс. руб. (стоимость страховки в первоначальном банке) – 34 тыс. руб. (стоимость страховки в новом банке) – 3,5 тыс. руб. (стоимость оценки квартиры) – 1,2 тыс. руб. (стоимость справок по сделке) = 634 тыс. 300 руб. (чистая выгода).



Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.