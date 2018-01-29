Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Рефинансирование ипотеки - это реально. Сюрпризы от "Аквилон Инвест"

Рефинансирование ипотеки - это обновление текущего или заключение нового кредитного договора в целях снижения процентной ставки по кредиту, изменения ежемесячного платежа или срока выплат.

Например, сейчас рефинансировать кредит можно по ставке от 6% годовых, если заемщик попадает под госпрограмму «Семейная ипотека», или от 9,05% годовых по стандартной программе. Учитывая, что еще пару лет назад жилищные кредиты выдавались под 12-14% годовых, это может сэкономить покупателю квартиры весомую сумму.

Чтобы рефинансировать ипотечный кредит необходимо ознакомиться с предложениями о в различных банках. Как правило, перезаключение договора в «родном» банке сложнее, чем перевод кредита в стороннюю финансовую организацию. Затем следует подготовить пакет документов, который требуется для оформления перекредитования.

- Пакет документов аналогичен тому, что нужны подачи заявки на первоначальный ипотечный кредит: паспорт, СНИЛС, анкета, заверенная копия трудовой книжки и справки о доходах, - объясняет ипотечный брокер «Аквилон Инвест» Анна Шабанова. - Дополнительно необходимо будет предоставить документ с реквизитами кредита из банка, в котором получена ипотека (это может быть кредитный договор или график платежей), а также отказ банка-кредитора в последующей ипотеке и справку об остатке основного долга. Вся процедура рефинансирования с момента подачи документов до регистрации нового кредитного договора в Россреестре занимает от 25 до 60 дней.


После одобрения вашей заявки, нужно собрать документы на недвижимость, такие как справки об отсутствии задолженности по коммунальным платежам, о прописанных лицах, а также о наличии обременения в пользу банка-залогодержателя.

Конкретная сумма, которую удастся сохранить при помощи рефинансирования, рассчитывается индивидуально для каждого случая кредитования. Она зависит от изначальной процентной ставки, кредитной истории заёмщика и банковской программы. Однако, по словам экспертов, экономия в несколько сотен тысяч рублей - это вполне реалистичный сценарий.

К примеру, семейная пара в 2016 году купила квартиру у аккредитованного застройщика под 13,8% годовых. Через месяц (один платеж, 21 тыс. руб.) начали оформлять рефинансирование в своем «зарплатном» банке под 10,9% годовых. Разница в ежемесячном платеже – 5,8 тыс. руб. Срок кредита – 10 лет. Считаем: 696 тыс. руб. (разница в ежемесячных платежах за 10 лет) – 21 тыс. руб. (уплаченная в первоначальный банк сумма) – 2 тыс. руб. (стоимость страховки в первоначальном банке) – 34 тыс. руб. (стоимость страховки в новом банке) – 3,5 тыс. руб. (стоимость оценки квартиры) – 1,2 тыс. руб. (стоимость справок по сделке) = 634 тыс. 300 руб. (чистая выгода).

Напомним, что сейчас холдинг «Аквилон Инвест» строит в Архангельске, Северодвинске и Санкт-Петербурге 17 жилых комплексов – порядка 400 тыс. кв. м общей площади. В том числе 8 домов площадью более 110 тыс. кв. м планируется сдать уже в текущем году. Также в портфеле холдинга проекты 6-ти новых жилых комплексов в Архангельске площадью порядка 70 тыс. кв. м. Разрабатывается планировка среднеэтажного жилого квартала в центре Северодвинска на участке пр. Беломорский – ул. Индустриальная – ул. Лесная.

 

26 март 09:39 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Сказки бабушки Галины", выпуск 33. Женщины, с ананасом вас!
«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (201)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20