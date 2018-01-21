Виктор Павленко: В морском институте имени Воронина создана база подготовки кадров для Арктики

Сенатор Виктор Павленко принял участие в открытии новых тренажерных комплексов реальных технических средств судовождения и судовой энергетической установки Арктического морского института имени В.И. Воронина.

Виктор Павленко, который поддерживает возрождение высшего морского образования в Архангельске, отметил, что новое оборудование создает базу для выполнения госзаказа на подготовку кадров для предприятий и организаций морского и речного флота, осуществляющих свою деятельность в Арктической зоне России.

- В своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поставил важные и взаимосвязанные задачи: освоение Арктики и модернизация системы образования. Сегодня в морском институте им. Воронина созданы все условия для подготовки высокопрофессиональных кадров, которые необходимы для работы в условиях морей Северного ледовитого океана. В связи с этим возрождение высшего образования в Арктическом морском институте является приоритетной задачей, - отметил сенатор.

В настоящее время АМИ имени В.И. Воронина располагает новейшими версиями тренажеров, что позволяет проводить углубленную и расширенную подготовку курсантов в условиях как штатных, так и аварийных ситуаций с учетом эксплуатации судна в Арктике. Полномасштабный тренажер судовой энергетической установки «ERS 5000 ТechSim Full Mission» обеспечивает взаимодействие курсантов с инструктором в режиме реального времени, оснащен инновационным оборудованием – сенсорной видеостеной, позволяющей не только выводить на экран схемы систем и трехмерные изображения демонстрируемого объекта, но и простым движением руки перемещать в нужных проекциях изображение и масштабировать его размер. По словам директора АМИ имени В.И. Воронина Елены Смягликовой такие тренажеры обеспечивают высокий уровень подготовки персонала судов, портов и судоходных компаний в соответствии с требованиями международных конвенций и стандартами РФ. Это является важной предпосылкой для аккредитации старейшего морского учебного заведения России по программам высшего образования, что позволит возобновить подготовку специалистов с международно-признанным дипломом судоводителя и механика.

Поздравляя курсантов и преподавателей АМИ им. В. И. Воронина с 237-й годовщиной создания института Виктор Павленко подчеркнул, что будущим выпускникам Архангельской мореходки совсем скоро предстоит работа в суровых условиях Арктики. Для этого необходима не только разносторонняя теоретическая и практическая, но и серьезная физическая, а также психологическая подготовка. Важным элементом ее обеспечения должно стать создание в институте полноценной военной кафедры. Первый шаг в этом направление – открытие стрелкового тира, для оснащения которого сенатор подарил новые винтовки.