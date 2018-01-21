Архангелогородцы, недовольны своей УК? Вам есть, куда обращаться

В управлении муниципального жилищного контроля готовы принять обращения жителей столицы Поморья, а специальная комиссия разберётся в каждой проблеме. Механизм подачи жалобы объясняет издание Регион29.

Если чиновники обнаружат факты недобросовестной работы, коммунальщикам придётся не только решить проблему, но и заплатить внушительный штраф.

Жителей дома № 9 на улице Приречной давно тревожит бездействие управляющей компании «Деком-2». Среди проблем — переполненная выгребная яма, отсутствие дворника и неисправность электропроводки. Несмотря на целый список невыполненных работ, плата за обслуживание только растёт.

Житель дома № 9 на улице Приречной Андрей Швырков рассказал:

«Ну, во-первых, нет дворника. Во-вторых, нет контейнеров под сухие отходы, всё это там прописано. К газу дом не подключён, никакие баллоны тут не используются. В договоре по крайней мере это прописано всё».

Жильцы этого дома обратились с жалобой в управление муниципального жилищного контроля. Таких обращений здесь с начала это года больше сотни. И каждую из них проверяет специальная выездная комиссия. Довольно часто проблемы решаются ещё до приезда специалистов.

Владимир Швырков заметил:

«Как комиссия какая намекается — так начинают чистки, уходы и всё. Здесь вот выгребную яму так три года не чистили, а как узнали, что комиссия приедет, за две недели два раза вычистили».

При выявлении нарушений в работе управляющей компании комиссия выдаёт предписание и даёт месяц на исправление ошибок. Но важно понимать, что такая проверка может быть инициирована только по заявлению жильцов.

Главный специалист управления муниципального жилищного контроля администрации Архангельска Глеб Вашуткин сообщил:

«Вся наша работа проверяется прокуратурой города и обязательно, чтобы наши проверки проходили по жалобам. Именно граждане сами должны к нам приходить, писать заявление, жалобу, обращение. Только в том случае мы выходим на проверки».

А обращаются в управление часто. Только за последние три года было проведено 997 внеплановых проверок, общая сумма штрафов превысила три миллиона рублей.

К слову, во втором подъезде дома № 281 по проспекту Ломоносова из подвала уже не первый год пахнет… дерьмом (пардон). Управляющая компания «Центр».