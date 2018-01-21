В Архангельске дополнительно приватизируют еще 8 объектов. Но не все рвутся

Этот вопрос обсуждался вчера на очередной сессии архангельского Горсовета.

В частности, директор департамента муниципального имущества Михаил Иконников представил отчет о выполнении Прогнозного плана приватизации за 2017 год. К слову, не все удается приватизировать, из включенных в документ 38 объектов реализовалось 12 (треть) на общую сумму 8 млн. 132 тысячи рублей.

Причины невыполнения плана кроются в неудовлетворительном состоянии части выставляемых на приватизацию объектов или в отказе потенциальных собственников от заявленных ранее намерений выкупить помещения.

- Тем не менее, мы включаем в том числе и не самые перспективные с точки зрения продажи объекты в план, ведь не будучи сданными в аренду, они простаивают и муниципалитет несет вынужденные расходы на их содержание, - пояснил Михаил Иконников.

А вот приватизация МУПов уже дает свои плоды. Так, реализованный предприятием «Роспечать» проект остановочного комплекса на площади Ленина принес за два месяца работы выручки в два раза больше, чем старый киоск, стоявший неподалеку. В апреле завершатся процедуры приватизации еще ряда муниципальных предприятий.

На сессии также внесены дополнения в действующий План приватизации, рассчитанный на 2018 год. Он пополнился 8 помещениями в Октябрьском, Ломоносовском, Соломбальском и Северном округах. Отдельного внимания заслуживает здание бывшего детского сада на ул. Маймаксанская, 98. По современным нормативам здание не подходит для размещения дошкольного образовательного учреждения. В последние годы в нем располагалась избирательная комиссия, но с этого года от использования помещения для этих целей отказались.

- В то же время у объекта есть перспективы, поскольку в непосредственной близости проходят инженерные коммуникации, рядом проходит дорога, выложенная железобетонными плитами, - пояснил Михаил Иконников.

(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)