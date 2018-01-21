Архангельская область не вошла в список регионов с самым бедным населением

Грустную картину нарисовали эксперты Росстата, проанализировавшие реальный уровень доходов населения в различных регионах Российской Федерации.

По их данным, почти 14% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума (напомним, что официально по стране он составляет 10329 рублей, в Москве - 16426 рублей). Впрочем, экономисты считают этот уровень заниженным в 2-2,5 раза.

Самое бедное население проживает в Республике Тыва - 42 % (почти половина). За чертой бедности живет больше четверти жителей ЕАО. На Алтае бедняков 24%, немногим меньше - в Забайкальском крае (22%).

В европейской части страны тоже все не слава богу. Доходы 18% жителей Псковской области не дотягивают до прожиточного минимума. В Коми ниже уровня бедности существуют 17,9% населения, почти столько же бедняков в Карелии (17,5%).

Кстати, одним из косвенных показателей неблагополучия жизни специалисты называют падение рождаемости. Оно отмечается даже в таких традиционно плодовитых регионах, как республики Северного Кавказа. Сильнее же всего Сильнее всего рождаемость упала в Республике Алтай, Омской, Кемеровской, Оренбургской и Курской областях.

Власти признают, что, несмотря на рост зарплат и снижение инфляции, реальный уровень жизни россиян имеет отрицательную динамику. Именно этот фактор аналитики считают главным тормозом в развитии экономики страны.

В связи с вышесказанным наблюдатели предлагают вспомнить, какая часть ВВП страны уходит на вооружение…