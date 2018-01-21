Предприниматели Архангельска выбирают ТЦ «Империал» холдинга «Аквилон Инвест»

Строительство самого высокого в регионе жилого здания практически завершено.



ЖК «Империал» строится в самом центре Архангельска – на перекрестке ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. Первая жилая высотка в столице Поморья отлично расположена не только для комфортного проживания, но и для ведения бизнеса. Совсем скоро торговый центр «Империал»: четыре этажа общей площадью 4500 кв. м в здании одноименного жилого комплекса, откроет свои двери для северян. Новое место на карте города без сомнения станет центром притяжения для жителей и гостей столицы Поморья. ТЦ «Империал» - один из наиболее интересных девелоперских проектов, реализуемых в Архангельске.



- На покупку коммерческой недвижимости в этом объекте сейчас действуют выгодные предложения. Так, например, при первоначальном взносе от 20%, мы предоставляем рассрочку платежа до конца 2018 года. Также в короткие сроки объект можно аккредитовать под выбранный банк, - говорит заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.



Многих интересует, какие компании будут там работать и почему они решили начать бизнес именно в «Империале». Предприниматель Элвин Мамедов с командой активно готовится к запуску барбершопа «Alpha bro», который появится на втором этаже «Империала».



- Место для своего бизнеса мы выбирали долго, рассматривали различные варианты, но в итоге всё-таки остановились на «Империале», - говорит Элвин Мамедов. - Совсем скоро это здание станет второй и, возможно, главной визитной карточкой города. Как раньше была высотка, которую изображали на разных календарях, билетах. Сейчас в Архангельске появится новое знаковое здание. Кроме того, это самый центр города, плотно населенный район, будет хорошая проходимость, есть удобные транспортные развязки и парковки. Всё, что нужно. Этот район так же стремительно развивается как, например, и Москва-Сити. Там поначалу тоже говорили «зачем строить», а сейчас радуются, фотографируются на фоне небоскребов.

Элвин уверен: для такого бизнеса как барбершоп локация важна так же, как и возможность предоставить клиентам высокое качество обслуживания, уровень сервиса. О том, как все сложится, говорить рано, но со своей стороны предприниматель старается создать все необходимые условия.



- В нашей сфере услуг важны сопутствующие коммуникации. Например, подведение и отведение воды. Без этого просто невозможно было бы работать. И огромное спасибо холдингу «Аквилон Инвест» за то, что нашли все необходимые технические решения под наши потребности. Все наши пожелания мы проговаривали индивидуально. Не могу даже припомнить, чтобы в нашем общении был какой-то негатив.



Внутренняя отделка торгового центра выполнена в современном стиле. В центре зала «Империала» – атриум, визуально расширяющий пространство и придающий то самое свободное «чувство воздуха». Переходы между этажами снабжены эскалаторами. Отделку, инженерное и техническое обеспечение помещений, включая внутреннее остекление, берет на себя девелопер. Например, наличие окон в будущем барбершопе для Элвина не было принципиальным моментом. В итоге выбрал площадь совсем без них. При этом понаблюдать за работой мастеров сможет любой посетитель торгового центра - предусмотрены стеклянны перегородки. Планировка уже была сделана и она идеально вписалась в концепцию будущего салона.



После наполнения и сдачи объекта комплексное обслуживание ТЦ будет осуществлять профессиональная управляющая компания холдинга «Аквилон Инвест». Тем, кто приобретет площади для последующей сдачи, УК поможет подобрать арендатора. Подобрать идеальное место под конкретный бизнес-проект всегда с удовольствием помогут специалисты холдинга «Аквилон Инвест» . Некоторые коммерческие площади доступны для покупки и аренды в модном и современном «Империале». Метраж и планировки - различны, есть помещение до 300 квадратных метров. Подробнее узнать о доступных площадях и локациях коммерческой недвижимости можно по телефонам: 8 (8182) 65-00-08.