Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Предприниматели Архангельска выбирают ТЦ «Империал» холдинга «Аквилон Инвест»

Строительство самого высокого в регионе жилого здания практически завершено.
 
ЖК «Империал» строится в самом центре Архангельска – на перекрестке ул. Воскресенской и пр. Обводный канал. Первая жилая высотка в столице Поморья отлично расположена не только для комфортного проживания, но и для ведения бизнеса. Совсем скоро торговый центр «Империал»: четыре этажа общей площадью 4500 кв. м в здании одноименного жилого комплекса, откроет свои двери для северян. Новое место на карте города без сомнения станет центром притяжения для жителей и гостей столицы Поморья. ТЦ «Империал» - один из наиболее интересных девелоперских проектов, реализуемых в Архангельске.
 
- На покупку коммерческой недвижимости в этом объекте сейчас действуют выгодные предложения. Так, например, при первоначальном взносе от 20%, мы предоставляем рассрочку платежа до конца 2018 года. Также в короткие сроки объект можно аккредитовать под выбранный банк, - говорит заместитель директора по проектам коммерческой недвижимости холдинга «Аквилон Инвест» Андрей Четвериков.
 
Многих интересует, какие компании будут там работать и почему они решили начать бизнес именно в «Империале». Предприниматель Элвин Мамедов с командой активно готовится к запуску барбершопа «Alpha bro», который появится на втором этаже «Империала».

- Место для своего бизнеса мы выбирали долго, рассматривали различные варианты, но в итоге всё-таки остановились на «Империале», - говорит Элвин Мамедов. - Совсем скоро это здание станет второй и, возможно, главной визитной карточкой города. Как раньше была высотка, которую изображали на разных календарях, билетах. Сейчас в Архангельске появится новое знаковое здание. Кроме того, это самый центр города, плотно населенный район, будет хорошая проходимость, есть удобные транспортные развязки и парковки. Всё, что нужно. Этот район так же стремительно развивается как, например, и Москва-Сити. Там поначалу тоже говорили «зачем строить», а сейчас радуются, фотографируются на фоне небоскребов.

Элвин уверен: для такого бизнеса как барбершоп локация важна так же, как и возможность предоставить клиентам высокое качество обслуживания, уровень сервиса. О том, как все сложится, говорить рано, но со своей стороны предприниматель старается создать все необходимые условия.
 
- В нашей сфере услуг важны сопутствующие коммуникации. Например, подведение и отведение воды. Без этого просто невозможно было бы работать. И огромное спасибо холдингу «Аквилон Инвест» за то, что нашли все необходимые технические решения под наши потребности. Все наши пожелания мы проговаривали индивидуально. Не могу даже припомнить, чтобы в нашем общении был какой-то негатив.
 
Внутренняя отделка торгового центра выполнена в современном стиле. В центре зала «Империала» – атриум, визуально расширяющий пространство и придающий то самое свободное «чувство воздуха». Переходы между этажами снабжены эскалаторами. Отделку, инженерное и техническое обеспечение помещений, включая внутреннее остекление, берет на себя девелопер. Например, наличие окон в будущем барбершопе для Элвина не было принципиальным моментом. В итоге выбрал площадь совсем без них. При этом понаблюдать за работой мастеров сможет любой посетитель торгового центра - предусмотрены стеклянны перегородки. Планировка уже была сделана и она идеально вписалась в концепцию будущего салона.
 
После наполнения и сдачи объекта комплексное обслуживание ТЦ будет осуществлять профессиональная управляющая компания холдинга «Аквилон Инвест». Тем, кто приобретет площади для последующей сдачи, УК поможет подобрать арендатора. Подобрать идеальное место под конкретный бизнес-проект всегда с удовольствием помогут специалисты холдинга «Аквилон Инвест» . Некоторые коммерческие площади доступны для покупки и аренды в модном и современном «Империале». Метраж и планировки - различны, есть помещение до 300 квадратных метров. Подробнее узнать о доступных площадях и локациях коммерческой недвижимости можно по телефонам: 8 (8182) 65-00-08. 

21 март 11:59 | : Экономика

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


«Сказки бабушки Галины», выпуск 32-й. Поезд "Архангельск-Москва" - тринадцать лет спустя
«Сказки бабушки Галины», выпуск 31-й. Газета «Архангельск» учит падать мягко
«Сказки бабушки Галины», выпуск 30-й. Заполярный Чиполлино… жизнь удалась
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2018 (159)
Февраль 2018 (230)
Январь 2018 (217)
Декабрь 2017 (245)
Ноябрь 2017 (240)
Октябрь 2017 (249)


Деньги


все материалы
«    Март 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Яндекс.Метрика
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20