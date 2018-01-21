"Росводоканал" вошел в ТОП-5 самых неудачных бизнесов России

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) провел исследование национальных бизнес-рынков и определил, что в 2017 году произошел скачок роста проблемных компаний. В свою очередь, эксперты социологической группы WC Community Research (WCCR) постарались определить зависимость жизнеспособности частных инициатив от качества их менеджмента.

В результате этих изысканий экспертами были выявлены 3 наиболее интересные тенденции прошедшего года, которые доминировали в национальной коммерции. Также был составлен рейтинг ТОП-5 бизнес-неудач 2017-го года - в нем приведены компании, которые даже при растущем рынке умудрились в прошлом году понести миллиардные убытки. По причине некачественного менеджмента, неверных бизнес-моделей либо из-за отсутствия таковых.

Тенденция 1-я, обструктивная: в реальном секторе экономики существенно повысились интенсивность и качество банкротств.

Если смотреть на отраслевую структуру банкротств, то наибольший ущерб отмечен в строительстве и торговле, а также в сфере коммерческих услуг. Большинство аналитиков объясняют это падением платёжеспособного спроса населения и активизацией налоговиков. Согласно данным Росстата и Минфина, в 2017 году прибыль в целом по экономике сократилась на 8,8%, тогда как сборы по налогу на прибыль увеличились на треть. Выросли и доначисления бизнесу по итогам налоговых проверок.

Тенденция 2-я, скандальная: стремительно ухудшающийся уровень менеджмента, или падение качества управления проектами.

Эксперты выяснили, что даже на растущих рынках бездарный менеджмент способен вызвать не только стагнацию в доверенных ему бизнесах, но еще и вступать в противофазу обьективному росту и существенно подрывать маржинальность подконтрольных проектов.

Тенденция 3-я, убывающая: лавинообразный рост убыточных компаний и предприятий России.

Доля убыточных предприятий в России в 2017 году, по данным Росстата, составила около 32 %, что на 1 процентный пункт больше, чем годом ранее. Общий убыток почти 15 тыс. организаций превысил 1 трлн руб. По сравнению с 2016 годом значительно вырос совокупный убыток предприятий строительной отрасли – на 57,1%. Но рекордсменами здесь стали профессиональная, научная и техническая деятельность – их убытки выросли более чем вдвое. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года (8,94 трлн руб.) сальдированный финансовый результат российских компаний снизился на 5,3%.

По итогам исследований был составлен Рейтинг «ТОП-5: неудачные бизнесы России в 2017-м г.»:

Почта России.

ВТБ Банк.

«Росводоканал».

Газпром.

«Росгосстрах».

Почта России.

Пожалуй, наиболее наглядный пример неудачного менеджмента в прошлом году продемонстрировала Почта России. Тут показатели доходности всего лишь за год упали в 4 раза. Чистая прибыль Почты России по РСБУ в 2017 г. должна сократиться до 500 млн руб. Об этом сообщил журналистам руководитель Почты России Николай Подгузов.

Однако ранее Почта России отчиталась, что за 9 месяцев 2017 г. получила чистый убыток по РСБУ. Оператор объяснил такую динамику необходимостью увеличить зарплаты сотрудникам. Выйти на прибыль по итогам года Почта рассчитывала за счет роста отправлений в высокий сезон.

Вместе с тем, предыдущий менеджмент выдавал куда более оптимистичные показатели. Так, в 2016 г. почтовый оператор получил чистую прибыль в размере 1,7 млрд руб., а показатель EBITDA оператора вырос на 16,5%. Эксперты отмечали, что улучшение финансовых показателей компании было обусловлено повышением эффективности ее деятельности.

Почта России также попала в фокус антикоррупционного скандала - ФАС признал почтового оператора нарушившим ст. 10 закона «О защите конкуренции». Данная норма предполагает ответственность за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Дело в отношении «Почты России» возбудило в январе 2017 года на основании заявления ООО «Федеральная почтовая служба» («ФПС»). Компании-конкуренту было отказано в заключении агентского договора на доставку корреспонденции на территории РФ.

Банк ВТБ – крах модели, кризис менеджмента.

По мнению экспертов, у ВТБ в 2017 году начались проблемы – в банках группы нарастает структурный дефицит рублевой ликвидности, следует из его отчетности. В III квартале банк получил от Минфина и ЦБ помощь в размере 296 миллиардов рублей. А это - больше половины всех бюджетных вливаний в банковскую систему. Тем не менее дефицит рублевой ликвидности у ВТБ усилился. В общей сложности банки группы (ВТБ, ВТБ 24, БМ-Банк и Почта Банк) имеют чистый долг перед Минфином и Центробанком 907 миллиардов рублей — это больше, чем все остальные банки РФ. Проблемы банка начались из-за того, что его бизнес-модель, основанная на получении дешевых кредитов на Западе, себя исчерпала.

"Государство вливает огромные деньги в поддержку ВТБ по причинам как экономического, так и неэкономического характера, -объясняет главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев. - Однако при санации банка важно не просто давать ему деньги, но и прекратить его функционирование в режиме «черной дыры». Это означает — требуется изменить структуру менеджмента, модель бизнес-поведения. В отношении ВТБ понимание этого у финансовых властей России есть. Поэтому оба процесса будут происходить параллельно: банку будут давать деньги, чтобы он продолжал выполнять свои функции. Но это закачивание денег будет происходить не вечно, а именно для того, чтобы ВТБ мог перестроить свои бизнес-процессы».

«Росводоканал»: как вода сквозь песок.

Несмотря на стабильный рост тарифов и достаточно благополучную ситуацию на предприятиях ЖКХ, гарантами которой традиционно выступает население, некоторые частные компании отрасли умудряются демонстрировать негативную динамику – в виде утраты долей и потери регионов. Так прошлой весной оконфузилась компания «Росводоканал»: доведенный до точки кипения новый тверской губернатор Игорь Руденя, «впечатлившись» чередой бесконечных аварий, постоянных отключений воды и скандалов с выводом из Тверского водоканала структурами Росводоканала в оффшоры 400 млн. рублей, решил прервать отношения с частным оператором и досрочно расторгнуть договор аренды. Стоит отметить, что тот же «домоклов меч» навис и над другими региональными предприятиями Росводоканала: нешуточные страсти кипят в Тюмени, где местные законодатели настойчиво требуют вернуть водоканал в муниципальную собственность, постоянные аварии в Воронеже также все больше будоражат общественность.

Все непросто и с «развитием» - за последние 3 года Росводоканалу не удалось прирастить компанию ни одним сколь-нибудь стоящим активом. И это несмотря на то, что в стране сегодня – более 2.000 перспективных водоканалов, которые муниципалитеты жаждут отдать, но только – в надежные руки. Серьезное противодействие компания встречает и в Архангельске, куда планирует войти аж с 49-летней концессией.

Следует отметить и лавинообразный рост дебиторской задолженности. Так, по данным самой компании, долг потребителей перед предприятиями ГК «Росводоканал» в 7 регионах РФ составляет около 5 млрд рублей и всего за год прирос на 650 млн. Т.е., акционеры Росводоканала ежегодно лишаются гигантской и постоянно растущей суммы. При этом куратором Росводоканала от Альфа Групп является Герман Хан, который совершенно справедливо считается в бизнес-среде очень жестким и эффективным управленцем и отнюдь не похож на терпеливого альтруиста.

Напомним, именно дочка «Росводоканала» компания «РВК—центр» получила в концессионное управление архангельский МУП «Водоканал».

ГАЗПРОМ – убытки впервые за 20 лет.

Члены правления "Газпрома" получили за 9 месяцев 2017 года вознаграждение в размере 2,137 миллиарда рублей, сообщила недавно компания в финансовом отчете по РСБУ. Выплаты состоялись даже несмотря на то, что по итогам отчётного периода "Газпром" впервые за 19 лет стал убыточным - чистый убыток газового гиганта по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) только за девять месяцев 2017 года составил 9,21 млрд руб. против прибыли годом ранее в 75,42 млрд руб. – это явный «рекорд» со времен дефолтного 1998 года.

Причина этого результата не совсем ясна, отмечают эксперты. С одной стороны, выручка от реализации газа увеличилась на 8,8%, до 1,997 трлн рублей, с другой - произошёл существенный скачок по статье "прочие расходы": год назад на эти не определенные траты уходило 47 млрд рублей, а за 9 месяцев текущего - 387 млрд рублей. Почему корпорация получила убыток — загадка. Ясность, возможно, внесёт отчетность по международным стандартам (МСФО), которую "Газпром" опубликует в ближайшее время.

Однако Президент России Владимир Путин 15 ноября вручил главе «Газпрома» Алексею Миллеру орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Орден был пожалован топ-менеджеру «за большой вклад в реализацию общегосударственных задач, социально-экономического развития РФ и активную общественно-политическую деятельность». Согласно опубликованным наградным указам, Миллер стал первым кавалером данного ордена среди представителей бизнеса. Для сравнения, у Андрея Костина и Сергея Чемезова - «за заслуги» II степени. У Германа Грефа — третьей. А у Игоря Сечина этого ордена нет. Всего лишь - орден Дружбы.

Росгосстрах.

«Росгосстрах», который попал в периметр санации Центробанком банка «ФК Открытие», по итогам 2017 года получил убыток, заявил журналистам в кулуарах форума инновационных финансовых технологий Finopolis зампред Банка России Владимир Чистюхин. Убыток «Росгосстраха» из-за ситуации в ОСАГО в первом полугодии 2017 года по МСФО вырос в 2,7 раза, до 23,6 млрд руб., в компании реализуется стратегия по избавлению от убытков от ОСАГО. Ранее руководство бодро сообщало, что по представленному в ЦБ плану в 2018 году компания должна показать прибыль в 5,5 млрд руб.

В конце августа «Росгосстрах» в составе группы банка «ФК Открытие» попал в периметр санации банка, проводимой Банком России. ЦБ не препятствовал покупке «ФК Открытие» «Росгосстраха», так как они оба нуждались в санации.

«Это компания, которая еще недавно имела на рынке ОСАГО около 40%. В этом году она существенно, драматически снизила свою долю. Но даже с этой долей, а у них где-то 11-12%, это десятки миллионов договоров, это сотни тысяч выплат. Конечно, такая компания продолжает относиться к системно значимым», - пояснил ситуацию Чистюхин.

P.S. Эксперты предрекают частному бизнесу и далее возрастающую турбулентность и информационный дискомфорт: органы власти и местного самоуправления все критичнее относятся к частным инициативам и все более ревностно заглядываются на их высокую маржинальность. К тому же по понятным причинам – таким, как снижение платежеспособности населения – любой более-менее перспективный проект может быть подвержен рейдерскому захвату даже при поддержке высоких госструктур. Что подтверждают последние кейсы с «Магнитом».

В этих условиях ключевой доминантой становится качество менеджмента, которому акционеры доверяют стратегическое управление своими активами. Как справедливо отмечает бизнес-эксперт Александр Фридман: «У каждого непрофессионального сотрудника есть свой спонсор...». И по этой логике многие доморощенные бизнесы можно смело отнести к сфере благотворительности, а их акционеров, соответственно, к разряду спонсоров. На Западе такой «талантливый» стиль управления, не поддающийся законам бизнес-логики, справедливо называют Monkey Business.