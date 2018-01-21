"Аквилон Инвест": Окончание строительства ЖК "ALPHA" уже в следующем квартале

Жилой комплекс «АLРHA» площадью более 15 тыс. кв. м с подземным паркингом и благоустройством прилегающей территории является продолжением проекта комплексной застройки набережной Северной Двины, которую осуществляет холдинг «Аквилон Инвест».



Проект под условным названием «От Альфы до Омеги», выполненный под руководством известного российского архитектора Михаила Мамошина стал первым за последние 30 лет комплексным градостроительно-архитектурным решением по застройке столицы Поморья. Вдоль реки все объекты свяжет пешеходная рекреационная зона, обустройство которой будет осуществлено областными и городскими властями с привлечением средств федерального бюджета.



В новом жилом комплексе 243 квартиры площадью от 40 до 100 кв. м с высотой потолков 3 м. Здания, построенные по технологии «теплая керамика», имеют дополнительную шумоизоляцию стен и перекрытий, предусмотрена установка бесшумных лифтов, авторская отделка холлов подъездов, дополнительные помещения для кладовых и консьержей. Во всех квартирах предусмотрены балконы и панорамное остекление, белая отделка с установкой стальных дверей с тепло- и звукоизоляцией и взломостойкими замками, поквартирная регулировка теплоснабжения и индивидуальные приборы учета тепла. Это позволяет достичь значительной экономии по оплате за теплоснабжение. ЖК «ALРHA» имеет подземный паркинг на 110 машиномест, в который можно спуститься на лифте из подъезда. На огороженной придомовой территории разместятся зоны отдыха с фонтанами, ландшафтным дизайном озеленения, детские игровые площадки, многофункциональная спортплощадка, велодорожки, а также гостевая стоянка.

Накануне нового года были подписаны документы о сдаче в эксплуатацию 1-го блока ЖК «ALРHA». На 2-м блоке полностью построена коробка здания, смонтированы оконные и балконные блоки, витражи, завершено устройство кровли и внутренних перегородок. Закончена штукатурка стен, устройство стяжки полов. Выполнена прокладка внутренних систем электроснабжения. Завершается установка квартирных дверей и монтаж системы отопления. Ведется прокладка внутридомовых сетей водоснабжения и канализации. На 3-м блоке завершено строительство коробки здания, устройство внутренних перегородок, монтаж оконных и балконных блоков, ведется устройство витражей. Завершается обустройство кровли, выполняется штукатурка стен и стяжка полов. Проложены внутриквартирные сети электроснабжения, ведутся работы по прокладке систем тепло-, водоснабжения и канализации. Теплотрасса к зданиям проложена, в них смонтированы автоматизированные тепловые пункты. Завершено устройство наружных сетей хозбытовой и ливневой канализации – 95%.



Благодаря удачному местоположению и особой форме зданий, спроектированных известным архитектором Михаилом Мамошиным, из большинства квартир открывается живописный вид на реку и главный храм столицы Поморья – Михайло-Архангельский кафедральный собор. В шаговой доступности расположены две школы, университетская Ломоносовская гимназия, САФУ, Дворец детского и юношеского творчества, музыкальная школа, театр кукол, Дворец спорта. Через дорогу находится поликлиника медицинского центра им. Семашко. В 2017 году ЖК « ALPHA », возводимый в Архангельске холдингом «Аквилон Инвест» вышел в финал федеральной премии Urban Awards-2017 в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс премиум-класса».



1-му и 2-му блоку ЖК «ALРHA» уже присвоены адреса: набережная Северной Двины, дом 52, корп.2 и корп. 1 соответственно. Полностью закончить строительные работы на ЖК «ALPHA» планируется во 2-м квартале 2018 года.